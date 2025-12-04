Plazo fijo: cuánto gano si invierto hoy $250.000 a 30 días en sucursal + Seguir en









El Banco Nación ofrece distintas opciones para operar presencial o desde el home banking, con mayores beneficios para quienes eligen los canales digitales.

Gracias a su simulador oficial, el Banco Nación permite estimar cuánto se obtendrá al finalizar el período.

En un escenario de inflación e incertidumbre económica, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos este fin de año. En diciembre 2025, las entidades bancarias volvieron a actualizar las tasas de interés de sus depósitos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, el Banco Nación, por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período, se posiciona como una de las más consultadas. Además, otra de las ventajas es la oportunidad de operar tanto de manera presencial en las sucursales como de forma electrónica a través del home banking o la aplicación móvil.

A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $250.000 en 30 días, según el canal elegido y tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA).

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si deposito $250.000 a 30 días De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $250.000 a 30 días en diciembre 2025, puede generar distintos rendimientos según la modalidad elegida.

En sucursal Si el depósito se constituye de forma presencial en una sucursal, la TNA será del 20,50%, que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%.

Con estas condiciones, contarás con $4.212,33 de intereses, por lo que al finalizar recibirás un total de $254.212,33. Desde home banking Quienes eligen operar a través del home banking o la app oficial, acceden a un beneficio superior. En este caso, la entidad ofrece una TNA del 25% y una TEA del 28,08%, lo que permite obtener $5.136,99 en un mes sobre el dinero inicial. Así, el monto final al vencimiento asciende a $255.136,99. La diferencia entre ambos canales se debe a la política de incentivar las operaciones digitales. Estas transacciones son más rápidas, reducen costos administrativos y, a su vez, permiten a los clientes acceder a mejores ganancias por el mismo capital invertido.