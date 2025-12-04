El futuro según Elon Musk: proyectó un mundo sin empleo obligatorio, pobreza ni dinero gracias a la inteligencia artificial

El hombre más rico del planeta aseguró la los avances tecnológicos cambiarán por completo las estructuras y la forma de vivir. Expuso su postura durante un encuentro en Washington.

El empresario Elon Musk volvió a instalar un debate global al describir un escenario futuro en el que la inteligencia artificial y los robots transformarán por completo la organización económica. Según su visión, el trabajo dejará de ser una obligación y la humanidad ingresará en una etapa marcada por la abundancia material y la desaparición de la pobreza .

Expuso esta postura durante un encuentro celebrado en el Kennedy Center de Washington , en el marco del foro de inversiones Estados Unidos–Arabia Saudita , donde compartió panel con el ministro saudí Abdullah Alswaha y el CEO de Nvidia , Jensen Huang , quien defendió una mirada totalmente distinta.

Durante la actividad, Musk planteó que el avance de la automatización permitirá cubrir las necesidades de la población sin requerir empleo masivo . Esta afirmación provocó una rápida reacción entre los presentes y abrió un contrapunto directo con Huang, que sostuvo que la inteligencia artificial no reducirá la carga laboral, sino que la ampliará.

Musk describió un futuro atravesado por sistemas industriales completamente automatizados. Afirmó que el desarrollo tecnológico garantizará una provisión de bienes suficiente para que trabajar deje de ser indispensable: “Mi pronóstico es que el trabajo será opcional” , destacó, y estimó que ese horizonte podría alcanzarse en un lapso de 10 o 20 años .

Para reforzar el concepto, recurrió a un ejemplo cotidiano: “Es mucho más difícil cultivar verduras en el jardín. Pero algunas personas todavía lo hacen porque les gusta hacerlo. Así será el trabajo: opcional” . Según explicó, la producción quedará a cargo de robots humanoides capaces de ejecutar tareas complejas sin intervención humana.

elon musk.jpg Biblioteca ámbito

En ese sentido, enfatizó el papel de Optimus, la línea de robots de Tesla, como anticipo de una tendencia que no será exclusiva de su empresa: “La IA y los robots humanoides eliminarán la pobreza”, aseguró. Añadió que la expansión de esas tecnologías estará en manos de múltiples compañías que competirán por escalar esta nueva generación de máquinas.

Musk también sostuvo que, en una economía completamente automatizada, el dinero perderá sentido como unidad de intercambio. Citó la obra del escritor Iain Banks para fundamentar su planteo: “El dinero dejará de ser relevante en algún momento en el futuro”, señaló.

El contrapunto de Jensen Huang con Elon Musk

La reacción de Jensen Huang combinó humor y advertencias. Tras escuchar a Musk, inició su respuesta con una broma: “Y ya que la moneda es irrelevante…”, lo que provocó risas en el auditorio. Sin embargo, enseguida marcó distancia del planteo futurista del fundador de Tesla.

A diferencia de Musk, Huang afirmó que la inteligencia artificial generará una sociedad más activa y no menos ocupada. “Es mi impresión que Elon va a estar más ocupado como resultado de la IA. Yo voy a estar más ocupado como resultado de la IA”, sostuvo.

Argumentó que, al aumentar la productividad, también crecerá la capacidad de desarrollar nuevos proyectos, lo que ampliaría el volumen total de trabajo. “Si somos más productivos, podremos llegar a esas cosas más rápido”, explicó.

Antes de cerrar, Huang lanzó otra frase que sintetizó el contraste entre ambas miradas y despertó risas entre los asistentes: pidió que Musk le avise si realmente se aproxima un mundo en el que el dinero pierda valor. Musk respondió: “Lo vas a ver venir”.

Un debate abierto sobre la abundancia tecnológica, distribución y sostenibilidad

La discusión dejó en evidencia que las visiones optimistas sobre un futuro sin trabajo obligatorio no responden todavía las preguntas centrales: cómo se distribuirá la riqueza generada por los sistemas automatizados, quién controlará los medios de producción y qué mecanismos reemplazarán a los ingresos laborales tradicionales.

Tampoco se precisó en el foro cómo sostener económicamente a una población sin empleo en el marco de modelos fiscales basados en impuestos, consumo y financiamiento estatal. Mientras Musk imagina un planeta regido por el ocio y la abundancia, Huang remarcó que la tecnología por sí sola no define la organización social ni garantiza equidad en el acceso a sus beneficios.