Qué se sabe de "LUX TOUR 2026", la gira de Rosalía que llega a la Argentina

La artista argentina se presentará el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena de Villa Crespo para presentar su nuevo álbum.

El disco LUX incluye 13 idiomas y cuenta con las colaboraciones de Björk y la Orquesta Sinfónica de Londres.

Después del éxito de "Motomami", Rosalía lanzó con "LUX" , su cuarto álbum de estudio. El proyecto se estrenó el 7 de noviembre y marca un giro espiritual y estético en su carrera. En este trabajo, la artista catalana reúne a figuras como Björk , Estrella Morente, Carminho, Silvia Pérez Cruz y la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason.

El disco está dividido en cuatro movimientos, como una sinfonía , y canta en 13 idiomas , incluyendo español, inglés y alemán. El lanzamiento generó una ola de reacciones entre sus fanáticos y debutó en la cuarta posición del Billboard 200.

La cantante visitó Argentina con el objetivo de presentar su trabajó: estuvo presente en el show de Cindy Cats , fue entrevistada en el programa "Nadie Dice Nada" del canal LUZU TV , conoció La Bombonera , se subió al Obelisco y hasta se reunió con Charly García .

Y, el próximo año, volverá a nuestro país con dos shows imperdibles en el marco de "LUX TOUR 2026" , su nueva gira mundial. A continuación, conocé todos los detalles.

Con “LUX”, Rosalía da un giro radical respecto a sus trabajos anteriores. El álbum se presenta como una obra artística , tanto en su sonoridad como en sus intenciones: mezcla arreglos orquestales, coros , pasajes instrumentales de la música clásica y una lírica que evoca a lo místico y religioso .

A través de sus 18 canciones, propone un recorrido por los contrastes entre cuerpo y alma, oscuridad y luz, deseo y redención. En la lista de temas aparecen títulos como "Sexo, Violencia y Llantas", "La Perla", "Reliquia", "Dios es un Stalker" y "La Rumba del Perdón".

Además, durante el disco, la artista canta en 13 idiomas, entre los que se incluyen español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín, alemán, hebreo y japonés.

rosalia

Qué se sabe de "LUX TOUR 2026"

Luego de sus exitosas giras el Mal Querer Tour (2019), que incluyó 43 fechas, y Motomami World Tour (2022), con 68 conciertos en 21 países, Rosalía anunció el lanzamiento de "LUX TOUR 2026".

Que, hasta hoy, es su proyecto más extenso y ambicioso: un recorrido de 42 shows en arenas de 17 naciones alrededor del mundo.

La producción fue ideada junto a Live Nation y promete mantener la apuesta con una presentación lista para impactar y emocionar a sus fans, reforzando el nuevo rumbo de la carrera musical de la artista. En este sentido, estas son las locaciones y fechas ya programadas por el momento:

16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 de marzo – París, Francia – Accor Arena

20 de marzo – París, Francia – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena

5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2

4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center

11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden

13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center

23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum

3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Cuándo toca Rosalía en Argentina

A casi tres años de su presentación en el Lollapalooza 2023 con su disco "Motomami", Rosalía llegará a la Ciudad de Buenos Aires el próximo 1 y 2 de agosto de 2026.

La artista catalana se presentará en el Movistar Arena de Villa Crespo y las entradas solo se podrán conseguir a través del sitio web del establecimiento cultural.

De esta manera, quienes deseen asistir a los shows tendrán dos oportunidades para hacerse con las entradas: una preventa para los clientes de Banco Santander el 10 de diciembre de 10 a 16 horas; y, para el resto del público, la venta general estará disponible a partir del jueves 11 a las 10 de la mañana.

la rosalia lali

Además, este anuncio emociona a los fans ya que marcaría el regreso de la cantante después de su visita de la semana pasada. Aunque solo fueron dos días, logró generar anécdotas y revolucionar a la comunidad argentina.

Fue al recital de los Cindy Cats, quienes le hicieron un homenaje con sus mejores canciones en el microestado de Ferro; participó en el programa de streaming "Nadie Dice Nada" de LUZU TV, con la conducción de Nicolás Occhiato; y subió al Obelisco, en honor a su canción "Reliquia", donde menciona “El cielo nació en Buenos Aires”.

charly y rosalia @charlygarcia

A su vez, visitó La Bombonera junto a Trueno y el streamer Momo, se juntó con la escritora Mariana Enríquez el bar notable Los Galgos para una entrevista con "Sony Channel", intercambió regalos y saludos con Charly García, fue a la presentación del documental "Lali: la que le gana al tiempo", y ahí se reunió con LALI, Úrsula Corberó y Emilia Mernes.

Incluso, grabó una colaboración con los creadores de contenido de cocina Ailu Tokman y Andi de @lasrecetasdesimon, con quienes preparó empanadas.