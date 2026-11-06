Los futuros de Wall Street recortan las pérdidas, pero los mercados de Asia y Europa se hunden

La caída de las acciones estadounidenses se detuvo temporalmente, debido a que los inversionistas aprovecharon las bajas para respaldar al sector de la inteligencia artificial, tras la caída más pronunciada del S&P 500 en más de un año.

La fuerte caída de las acciones tecnológicas en Wall Street durante la rueda previa se propagó por el resto de los mercados ante el temor de que la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato de EEUU aumentara el escrutinio regulatorio sobre la inteligencia artificial y frenara la expansión de los centros de datos, lo que llevó a los inversionistas a buscar refugio en los bonos.

El Nikkei 225 de Japón se desplomó un 6% , su mayor caída en un solo día desde abril de 2025, mismo porcentaje al que cayó el Kospi de Corea del Sur . En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,27%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,10%.

En Europa, el Euro Stoxx baja 1,43%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 2,11% y el CAC francés acompaña con -1,61%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 1,92%.

Curiosamente, algunos de los principales índices de Wall Street operan al alza este viernes en sus operaciones de "premarket". El S&P 500 sube 0,26% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,27%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,87% a la baja.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global —, se ubican en torno al 4,8%.

En el segmento energético, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,08% hasta u$s98,14 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 0,12%, hasta los u$s90,57 el barril.

Temor por IA frena a Asia y Europa; Wall Street busca sostén. Depositphotos

El malestar en las tecnológicas

Ayer, el Nasdaq se desplomó un 5,5% y las empresas del S&P 500 perdieron u$s3 billones, ante la preocupación de los inversionistas de que los demócratas frenen el auge de la IA.

Los inversionistas están comenzando a tomar en cuenta la creciente oposición local a los centros de datos. Por ejemplo, la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, dijo el jueves que el estado presentará leyes para proteger a los residentes en lo que respecta a los centros de datos, citando su impacto en las comunidades rurales.

Esa inquietud política está afectando a un mercado de la IA que ya se encontraba en una situación inestable debido a la preocupación por el rendimiento de la inversión masiva en infraestructura relacionada con la IA.

El temor de los inversionistas también se centró en si una desaceleración en la expansión de la infraestructura de IA podría perjudicar a las empresas más pequeñas, cuya capacidad para recaudar fondos ya se ha visto limitada por las tasas de interés más altas y las condiciones financieras más restrictivas.