Apple limita la compra del iPhone Duo a dos unidades por cliente por la alta demanda

ElApple limitó las compras a dos unidades por cliente en EEUU tras agotar el stock inicial en minutos. Algunas versiones del iPhone Duo ya tienen entregas previstas para enero de 2027.

Archivo. El iPhone Duo saldrá a la venta general el próximo 23 de octubre.

Apple estableció un límite de dos unidades del iPhone Duo por cliente en su tienda online de Estados Unidos. La restricción alcanza a todas las variantes del primer teléfono plegable de la compañía y aparece tanto en la web como en la aplicación Apple Store , en medio de una preventa marcada por la fuerte demanda y el rápido agotamiento del stock inicial .

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Las preórdenes comenzaron el pasado 16 de octubre. Sin embargo, desde el principio se anticiparon posibles problemas de producción, debido a la alta expectativa que produjo el dispositivo. En detalle, uno de los problemas reportados semanas atrás apuntaba a la etapa final de ensamblaje de Foxconn , socio fabricante de Apple. Una fuente cercana a la cadena de suministro citada por el medio chino Jiemian News aseguró que, al 17 de septiembre, la tasa de unidades consideradas aptas era de apenas 60% .

En este sentido, si ahora un comprador intenta sumar un tercer dispositivo al pedido, la plataforma le exige reducir la cantidad para continuar con la operación . La empresa no explicó públicamente los motivos de la medida, que se conoció después de que las primeras unidades con entrega prevista para el lanzamiento se agotaran en pocos minutos.

La venta general comenzará el 23 de octubre . En este escenario, los plazos de entrega se extendieron durante las primeras horas de comercialización, con estimaciones que pasaron a noviembre y diciembre y, para algunas configuraciones, llegaron hasta enero de 2027.

La web impide la compra de más de 2 unidades del iPhone Duo.

Los tiempos de espera dependen del mercado, el color y la capacidad de almacenamiento seleccionados. La restricción de compra también puede variar entre países, por lo que las condiciones de la tienda estadounidense no necesariamente se replican en todos los mercados.

El retraso en las entregas refleja la presión sobre el stock inicial del dispositivo. En Estados Unidos, las estimaciones de envío de distintas combinaciones de colores y almacenamiento se extendieron hasta enero de 2027 pocas horas después de la apertura de la preventa, según reportes de medios tecnológicos.

El tope de dos unidades por cliente limita la posibilidad de adquirir varios teléfonos en una misma operación. La tienda permite elegir el modelo y la capacidad de almacenamiento, pero bloquea el pedido cuando se supera el máximo establecido.

Todos los detalles del iPhone Duo: pantalla, cámaras y diseño

El iPhone Duo fue presentado en sociedad el pasado 9 de septiembre en el evento anual de Apple donde rompió con el misterio detrás de cuál sería la gran presentación de este año, tras la llegada de John Ternus como CEO de la compañía.

Archivo. Ternus inició la nueva era de Apple con el lanzamiento del iPhone Duo. Captura

El nuevo dispositivo incorpora una pantalla interior Retina de 7,6 pulgadas y una exterior de 5,4 pulgadas. Según Apple, cuando está cerrado, la pantalla externa conserva el 90% de la superficie de visión del iPhone 18 Pro. Al desplegarlo, el usuario accede a un panel de mayor tamaño para consumir contenidos, jugar y trabajar con varias aplicaciones.

El diseño busca combinar las características de un teléfono con algunas posibilidades de uso de una tableta. La pantalla interna incluye una cámara integrada y un acabado de nanotextura personalizado que, según la compañía, reduce los reflejos y disimula el pliegue.

La bisagra está fabricada con aluminio de grado 5 y más de 100 componentes especiales. Apple sostiene que el mecanismo permite abrir y cerrar el equipo con suavidad y mejora su durabilidad.

Las dimensiones cambian según la posición del teléfono:

Cerrado: 117,8 x 84,1 x 11,3 mm.

Abierto: 117,8 x 164,6 x 5,2 mm.

El dispositivo cuenta con una cámara frontal de 12 megapíxeles ubicada debajo de la pantalla flexible, en la parte superior derecha. La cámara exterior ofrece la misma resolución y ambas incorporan Center Stage, una función que permite tomar fotografías y grabar videos en horizontal sin necesidad de girar el teléfono.

Otra característica del formato es la posibilidad de mantener el equipo abierto en determinados ángulos. Esto permite apoyarlo para tomar fotografías o reproducir contenido sin sostenerlo con las manos, mientras la interfaz se adapta a la posición elegida.

Apple también recuperó Touch ID, con el sensor de huellas integrado en el botón lateral de desbloqueo. El Control de cámara está presente y los botones de volumen se ubican en la parte superior. El equipo completa el apartado multimedia con altavoces duales que ofrecen sonido estéreo.

El software es otro de los ejes del iPhone Duo. Apple mantuvo iOS 27, pero adaptó distintos componentes de la interfaz para aprovechar la pantalla de mayor tamaño.

Los controles principales y las herramientas de las aplicaciones se desplazan hacia el costado derecho para liberar espacio vertical destinado al contenido. La barra de estado también adopta un formato compacto, con la información esencial distribuida en las esquinas de la pantalla.

La multitarea suma la Vista dividida, que permite ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo o abrir dos ventanas de una misma aplicación. La función, que llega por primera vez al iPhone, también permite guardar pares de aplicaciones para acceder a ellos rápidamente.

El iPhone Duo incorpora el chip A20 Pro, el mismo procesador que utilizan los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Fabricado con un proceso de 2 nanómetros, ofrece, según Apple, un 20% más de rendimiento de CPU y una GPU hasta un 40% más rápida y eficiente que la del A19 Pro.

Para administrar la temperatura durante las tareas exigentes, incluidas las vinculadas con inteligencia artificial, el teléfono cuenta con una cámara de vapor de mayor tamaño.

En cuanto a la autonomía, Apple afirma que el dispositivo alcanza hasta 24 horas de uso con una carga. La reproducción de video puede llegar a 31 horas con la pantalla interior y a 44 horas con la exterior.

En la parte trasera, el equipo integra dos cámaras de 48 megapíxeles:

Principal: permite un zoom de 2x mediante el sensor.

Ultra gran angular: incorpora capacidad para fotografía macro.

El formato plegable también permite utilizar las cámaras traseras mientras se observa una vista previa en la pantalla externa. De esta manera, el usuario puede encuadrar una fotografía, mostrar la imagen a otra persona o apoyar el teléfono para tomar fotos sin trípode.

Cuánto cuesta el iPhone Duo

Apple estableció cuatro precios según la capacidad de almacenamiento del dispositivo. En detalle, los valores son: