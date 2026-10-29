Apple presentó sus nuevas computadoras: qué cambios traen los modelos

La MacBook Pro estará disponible en negro espacial y plata, mientras que la computadora de escritorio llega en siete colores y con pantalla de 24 pulgadas.

Apple presentó una nueva generación de computadoras con el chip M6 , que debuta en la MacBook Pro de 14 pulgadas y en la iMac de escritorio . Los lanzamientos apuntan a mejorar el rendimiento en tareas profesionales, la edición de contenido y llevar el uso de Inteligencia Artificial directamente en los dispositivos. La empresa también anunció cambios en la conectividad y la integración con su sistema operativo macOS 27.

La MacBook Pro va a tener un precio inicial de US$ 1.999 en Estados Unidos , mientras que la iMac empieza en US$ 1.499. Las reservas se abren el 28 de octubre en los mercados habilitados y la disponibilidad general está prevista para el 6 de noviembre. Por el momento, Apple no confirmó la fecha de llegada ni los precios oficiales para Argentina.

El principal cambio de la portátil está en el chip M6, que incorpora una CPU de 12 núcleos y una GPU de 12 núcleos. Según Apple, el rendimiento gráfico es hasta un 30% superior al de la generación anterior con M5, mientras que las tareas de Inteligencia Artificial ejecutadas en el dispositivo pueden ser hasta un 25% más rápidas.

La computadora parte de 16 GB de memoria unificada , con configuraciones de hasta 32 GB, y ofrece un ancho de banda de memoria de hasta 170 GB/s. Estas especificaciones apuntan a mejorar el trabajo con varias aplicaciones abiertas, la edición de fotos y videos, el modelado 3D y la compilación de código.

Uno de los datos más destacados es la autonomía : Apple promete hasta 24 horas de batería , la cifra más alta anunciada hasta ahora para una Mac. El equipo también admite carga rápida y puede recuperar hasta el 50% de la batería en 30 minutos, siempre que se utilice un adaptador USB- de la potencia adecuada.

La pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas alcanza un brillo máximo de 1.600 nits en contenido HDR y ofrece una relación de contraste de 1.000.000:1. También existe una opción con acabado nanotexturizado, diseñada para reducir los reflejos en ambientes muy iluminados.

En cuanto a las conexiones, incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6, HDMI, MagSafe 3, tres puertos Thunderbolt 4, lector de tarjetas SDXC y entrada para auriculares. La cámara Center Stage de 12 megapíxeles permite mantener al usuario centrado durante las videollamadas y cuenta con una función de Vista del Escritorio para mostrar objetos desde arriba. El equipo va a estar disponible en negro espacial y plata.

Qué cambia con el chip M6 y macOS 27

El nuevo procesador está preparado para ejecutar modelos de Inteligencia Artificial de manera local, sin depender de servidores externos. Apple sostiene que esta modalidad permite trabajar con modelos de lenguaje y herramientas de generación de imágenes mientras se mantienen los datos en el dispositivo.

La computadora llega con macOS 27, que incorpora Siri AI y nuevas funciones de Apple Intelligence. Entre las novedades anunciadas aparecen herramientas para organizar pestañas en Safari, detectar cambios en páginas web y crear automatizaciones mediante instrucciones escritas. Siri también podrá tomar información contextual de distintas aplicaciones para responder consultas y ejecutar acciones.

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La nueva iMac también llega con M6

La segunda computadora anunciada es la iMac, el modelo de escritorio que integra la pantalla y los componentes en un mismo equipo. Mantiene el panel Retina 4,5K de 24 pulgadas, con un brillo de 500 nits, y suma el chip M6, que puede configurarse con CPU y GPU de hasta 12 núcleos.

Apple afirma que el rendimiento de Inteligencia Artificial en el dispositivo es hasta cinco veces superior al de la iMac con M4. Para quienes todavía tienen modelos con procesadores Intel, la empresa asegura que la mejora de rendimiento puede llegar a ser de hasta 18 veces, según la configuración y la tarea.

La computadora incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6, conexión Ethernet de hasta 2,5 Gb y cuatro puertos Thunderbolt 4. También permite conectar hasta dos monitores externos con resolución 6K. Su cámara de 12 megapíxeles incluye Center Stage y Vista del Escritorio, mientras que el sistema de sonido es compatible con Dolby Atmos.

La iMac estará disponible en azul, verde, rosa, amarillo, púrpura, naranja y plata. Incluye teclado y mouse o trackpad a juego, según la configuración. En Estados Unidos, el precio inicial es de US$ 1.499, mientras que las versiones con componentes más avanzados van a tener un costo superior. Ambos equipos estarán disponibles desde el 6 de noviembre. Para los compradores argentinos, todavía resta conocer cuándo llegan al país y cuánto costarán en pesos.