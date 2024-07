La soja quiebra los u$s380 y ya alcanza su menor valor en 18 años

El principal producto de exportación de la Argentina acumula un derrumbe de más del 20% durante 2024 y junto a la baja del CCL, prácticamente no hay aliento para los productores que acelere la liquidación.

La tendencia declinante no hace más que sumar palos en la rueda al frente más sensible para los planes del Gobierno ya que los productores no tienen prácticamente ningún aliento a liquidar: ni por precio internacional ni por dólar blend ya que el CCL sigue con una tendencia a la baja por debajo de los $1.300.