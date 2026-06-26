La UE advierte que el petróleo tardará en llegar pese al inicio de la normalización tras el pacto con Irán + Agregar ámbito en









Pese al principio de acuerdo para encauzar el conflicto en Irán, Bruselas señaló que los nuevos suministros de crudo demorarán un tiempo en ingresar efectivamente a los puertos comunitarios.

El flujo de crudo global comienza a normalizarse lentamente, pero la UE prevé que el abastecimiento demorará varias semanas.

El bloque de coordinación petrolera de la Unión Europea señaló este viernes que, a pesar de la paulatina normalización de los flujos de petróleo tras el acuerdo preliminar para encauzar el conflicto en Irán, el arribo efectivo de los cargamentos a los puertos europeos demandará un período de transición.

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El propio Grupo de Coordinación del Petróleo señaló que "tomó nota de informaciones según las cuales los flujos comerciales comienzan lentamente a recuperarse tras el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán la semana pasada. Sin embargo, llevará tiempo que los suministros de la región lleguen a Europa".

En el comunicado, agregó que "en lo que respecta al crudo, el grupo señaló que la situación es estable por el momento, debido en gran medida a la reducción de las reservas mundiales en los últimos meses".

Cabe precisar que los precios del petróleo se desploman más del 3% este viernes, encaminándose a fuertes pérdidas semanales, debido a la disminución de las preocupaciones sobre el suministro a medida que más petroleros varados salían del estrecho de Ormuz, a pesar de que un buque de carga fue golpeado cerca de Omán el jueves.

Se reanuda la actividad en el estrecho de Ormuz El gigante de la refinación Saudi Aramco reanudó este viernes la carga de petróleo en su terminal de Ras Tanura, en el Golfo Pérsico, tras una interrupción de casi cuatro meses, según mostraron los datos de transporte marítimo de LSEG.

Los datos del jueves mostraron que los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz aumentaron esta semana a su nivel más alto desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán en febrero, impulsados por un acuerdo de alto el fuego que reabrió la vía marítima, aunque el tráfico general sigue siendo una fracción del promedio diario anterior a la guerra.