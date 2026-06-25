La Unión Europea ratifica el tratado comercial con EEUU: del 25% que quería Trump al 15% acordado

El Consejo de la UE convalidó el acuerdo negociado por Von der Leyen y Trump, que reduce el arancel para los productos europeos a cambio de acceso libre al mercado único. El bloque incorporó cláusulas de salvaguarda para suspenderlo si Washington incumple sus compromisos.

El presidente estadounidense y la presidenta de la Comisión Europea, protagonistas del acuerdo comercial transatlántico que la UE ratificó este jueves con cláusulas de salvaguarda incluidas.

La Unión Europea aprobó este jueves el acuerdo comercial con Estados Unidos por el que acepta el ingreso libre de aranceles de los bienes industriales estadounidenses al mercado único , a cambio de fijar un arancel del 15% para las exportaciones europeas hacia EEUU.

El Consejo de la UE ratificó el acuerdo que pactaron hace un año la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el bloque incorporó mecanismos de salvaguarda para suspender su aplicación en caso de incumplimiento por parte de Washington.

El pacto entrará en vigor una vez se publique en el diario oficial de la UE , un trámite que se prevé completar en los próximos días, antes del 4 de julio que Trump fijó como fecha límite, bajo la amenaza de introducir nuevos aranceles si la UE incumplía el plazo.

Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, señaló en un comunicado que "estamos comprometidos con una asociación transatlántica sólida y abierta con nuestro histórico aliado, pero la apertura debe ir de la mano con la salvaguarda de nuestros intereses". Cabe precisar que Chipre es el país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE.

Beneficios arancelarios

La UE otorgó ventajas arancelarias a Estados Unidos a cambio de que Trump aceptara un gravamen del 15% sobre los productos europeos, en lugar del 25% que pretendía imponer el año pasado, cuando inició su guerra comercial contra la mayoría de los países del mundo.

El bloque comunitario amplía además la suspensión de aranceles a las importaciones de bogavante y concede condiciones preferenciales de acceso para otros mariscos estadounidenses y productos agrícolas no considerados sensibles.

Salvaguardias

La Comisión Europea podrá suspender la totalidad o parte del acuerdo si Washington incumple sus compromisos o si las preferencias arancelarias a Estados Unidos provocan un aumento de las importaciones que amenace con causar "graves daños" a la industria europea.

Para analizar los posibles perjuicios, el Ejecutivo comunitario podrá iniciar una investigación por su propia iniciativa o porque se lo pidan al menos tres Estados miembros, la industria o los sindicatos europeos.

El pacto también podrá suspenderse si para el 31 de diciembre de 2026 Estados Unidos aplica un arancel superior al 15 % a los productos derivados del acero y el aluminio.

Reino Unido acuerda con la UE acceso a cuotas de acero

Reino Unido confirmó este jueves los detalles de las nuevas medidas de protección comercial para el acero, que entrarán en vigor el 1 de julio, e informó que acordó con la Unión Europea el acceso a cuotas para limitar el impacto sobre su principal socio comercial.

De esta manera, Reino Unido y la UE adoptaron medidas para proteger a sus productores nacionales de acero, alegando preocupaciones por el dumping de acero altamente subsidiado proveniente de países como China, y mantuvieron conversaciones para garantizar que sus respectivas medidas no se perjudiquen mutuamente.

El ministro de Comercio, Chris Bryant, dijo que Reino Unido había "mantenido un estrecho diálogo con el bloque" y que las medidas "aportarán estabilidad al comercio de acero entre Reino Unido y la UE".

"Reconocemos que esto creará cambios en los flujos comerciales, incluso con algunos de nuestros socios comerciales más cercanos", afirmó. "Queremos asegurarles que Reino Unido sigue comprometido con sus obligaciones internacionales y con un diálogo constructivo sobre nuestra medida relativa al acero".