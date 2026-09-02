La UIA advirtió que se perdieron 90.000 empleos industriales desde 2023 y pidió "respeto para los que producen" + Agregar ámbito en









La central fabril conmemoró el Día de la Industria con un evento en la planta del Laboratorio Elea, en Los Polvorines. El Gobierno vació el acto.

La UIA realizó su acto por el Día de la Industria en un contexto duro para el sector.

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó este miércoles su tradicional evento de conmemoración por el Día de la Industria, pero esta vez estuvo marcado por un contexto crítico para el sector. En un acto que tuvo muy escasa presencia de funcionarios del Gobierno nacional, Martín Rappallini, el titular de la entidad, pidió respeto para los que producen y alertó sobre la caída de la actividad y la destrucción de puestos de trabajo.

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“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo el Rappallini, en una indirecta alusión al presidente Javier Milei, que en reiteradas ocasiones insultó a empresarios, y al ministro Luis Caputo, que trató de "tarados" a los que proponen políticas para favorecer a la industria.

La UIA llevó a cabo esta mañana su celebración del Día de la Industria en la planta de Laboratorio Elea, en Los Polvorines. El evento contó con la presencia de más de 200 representantes de todos los sectores industriales, pero contó con una muy escasa presencia de funcionarios nacionales. El Gobierno optó por vaciar de primeras figuras el encuentro y se limitó a enviar al secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne.

En un contexto en el que algunos sectores del empresariado industrial piden elevar el tono, el titular de la UIA propuso “construir un puente” para atravesar la transición económica "de la estabilización hacia el crecimiento" y habló de la necesidad de contar con instrumentos que permitan sostener la actividad sin comprometer el orden macroeconómico. “La economía no puede medirse solamente por la inflación”, dijo Rappallini.

En ese sentido, dijo que ese puente implicaría "reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral".

Día de la Industria, con números en rojo Desde la entidad fabril advirtieron sobre el duro momento que atraviesa el sector y remarcaron que la combinación de una actividad que no logra recuperarse y una mayor apertura comercial está generando una presión especialmente fuerte sobre la economía real y, dentro de ella, sobre los sectores industriales transables que compiten con el mundo. En ese sentido, la UIA destacó que, en materia de actividad, la industria está 10% por debajo de los niveles de 2022, con sectores que oscilan entre 25 y 30 puntos de caída. Además, desde agosto de 2023, se destruyeron 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector fabril. “Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo”, dijo Rappallini. Y continuó: “Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse. Dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”. La UIA recordó que, en los últimos dos años, mientras los servicios aumentaron alrededor de 400% y el nivel general de precios cerca de 190%, los precios industriales crecieron tan solo 140%. Nota en desarrollo-.

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