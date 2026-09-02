China acuerda con Egipto y expande sus inversiones industriales en la zona del Canal de Suez + Agregar ámbito en









Con u$s4.000 millones comprometidos para su parque industrial conjunto, el acuerdo entre China y Egipto consolida la influencia de Pekín en la región y marca coincidencias geopolíticas frente a EEUU. Los detalles, en la nota.

China y Egipto: Acuerdo para expandir inversiones chinas en la Zona Económica del Canal de Suez.

Los presidentes Abdel Fatah al Sisi (Egipto) y Xi Jinping (China) acordaron ampliar la inversión del gigante asiático en la Zona Económica del Canal de Suez. Pekín acelera su acercamiento con El Cairo para fortalecer su posición estratégica en Medio Oriente ante el impacto de la guerra entre EEUU e Irán.

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El retorno del mandatario chino a Egipto tras diez años estuvo marcado por los máximos honores de Estado. Al Sisi brindó una recepción oficial a Xi Jinping en el palacio de Ittihadiya, con la tradicional salva de 21 cañonazos, previa al comienzo de las conversaciones formales.

El detalle La cumbre dejó balances concretos en materia de cooperación económica. Desde la presidencia de Egipto informaron la firma de un acuerdo entre los socios del BRICS para activar la tercera etapa de su parque industrial conjunto, un enclave que ya reúne a 200 empresas y compromete capitales por aproximadamente u$s4.000 millones.

El acuerdo busca fortalecer la influencia de Pekín en Medio Oriente ante conflictos regionales. Sin precisar montos, las nuevas inversiones otorgan a Pekín un mayor protagonismo en el Canal de Suez, fortaleciendo su influencia regional ante la amenaza que representa el conflicto entre EEUU e Irán para las rutas marítimas mundiales.

La geopolítica, a la orden del día La agenda geopolítica ocupó un lugar central en el encuentro. Al Sisi y Xi Jinping repasaron el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que cumple medio año de hostilidades, y coincidieron en la urgencia de encauzar "soluciones diplomáticas" orientadas a lograr una salida definitiva al conflicto, de acuerdo con el comunicado oficial de El Cairo.

Cabe precisar que China es uno de los principales exportadores hacia Egipto, tras registrar un superávit comercial de u$s12.000 millones en los primeros siete meses de 2026, según datos de la aduana china. Ambos presidentes coinciden en la urgencia de soluciones diplomáticas para el conflicto entre EEUU e Irán. Getty Images