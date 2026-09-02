Europa cierra temporalmente el mercado a la carne de Brasil y abre una oportunidad para los exportadores argentinos

Bruselas cuestionó las garantías brasileñas sobre el uso de antibióticos y suspendió desde el jueves varios productos de origen animal.

La Unión Europea suspenderá desde el 3 de septiembre las importaciones de varios productos de origen animal provenientes de Brasil.

La Unión Europea suspenderá desde el 3 de septiembre las importaciones de carne vacuna, carne aviar, huevos y miel provenientes de Brasil , al considerar que el país no presentó garantías suficientes sobre el cumplimiento de las normas sanitarias vinculadas con el uso de antibióticos en la producción animal.

La decisión fue comunicada por la Comisión Europea y se produce apenas cuatro meses después de la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur. Bruselas aclaró que la suspensión continuará hasta que Brasil pueda demostrar que cumple con los requisitos exigidos.

“Brasil es un socio importante de la UE y estamos trabajando en estrecha colaboración, de manera constructiva y positiva, con las autoridades brasileñas para garantizar que cumplan con estos requisitos. Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE ”, señaló una portavoz de la Comisión Europea a AFP.

La decisión alcanza a la carne vacuna, la carne de aves de corral, los huevos y la miel , aunque los tiempos para recuperar el acceso al mercado europeo serán diferentes según cada producto.

La Argentina podría ganar participación en el mercado europeo ante la salida temporal de Brasil.

En el caso de la carne aviar, los huevos y la miel , la reapertura podría producirse en las próximas semanas si la auditoría que realiza la Comisión Europea arroja resultados satisfactorios. Para la carne vacuna, en cambio, el proceso podría extenderse debido a la duración de los ciclos de producción.

El origen del conflicto se remonta a mayo, cuando Brasil fue retirado de la lista de países reconocidos por cumplir con las normas europeas sobre el uso intensivo de antibióticos en la producción ganadera. Las garantías presentadas posteriormente por el gobierno de Lula da Silva no fueron consideradas suficientes por Bruselas.

La política europea busca reducir el uso innecesario de antimicrobianos y combatir la resistencia de los microorganismos a los antibióticos, por lo que exige controles específicos a los países que exportan productos de origen animal al bloque.

Qué implica para la Argentina

La suspensión brasileña puede generar un nuevo escenario para los exportadores de carne del Mercosur, especialmente para la Argentina, Uruguay y Paraguay. La menor participación de Brasil podría liberar parte de la demanda europea para otros proveedores.

Brasil venía teniendo una participación importante en ese mercado y, según los datos incluidos en el informe, proveía alrededor de 10.000 toneladas mensuales de carne congelada para distintos destinos europeos.

La Argentina cuenta con sistemas de trazabilidad implementados por el Senasa para reforzar los controles sanitarios.

El impacto también se relaciona con la nueva cuota de 99.000 toneladas de carne equivalente res con hueso contemplada en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Brasil aspiraba a obtener más del 40% de ese contingente, pero su suspensión podría favorecer una mayor participación de los demás países del bloque.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante 2025 Brasil exportó 107.434 toneladas de carne a la Unión Europea, mientras que la Argentina colocó 62.500 toneladas. En el caso de la Cuota Hilton, la Argentina exportó 33.380 toneladas frente a 8721 toneladas de Brasil.

Los controles sanitarios argentinos

La situación también pone el foco sobre los sistemas de trazabilidad y control sanitario de los países que abastecen al mercado europeo. Fuentes del sector señalaron que la Argentina avanzó en este aspecto mediante herramientas implementadas por el Senasa.

Entre ellas se encuentra el Sistema de Trazabilidad de Productos Veterinarios (Sigtrazavet), destinado a fortalecer el seguimiento de los productos utilizados en la producción animal y ofrecer mayores garantías sobre las sustancias empleadas.

Las normas europeas restringen el uso de determinados antimicrobianos y prohíben los promotores de crecimiento en la producción ganadera. En ese contexto, la Argentina viene trabajando sobre el control de sustancias como la fosfomicina, la polimixina y el betaestradiol.

La suspensión de Brasil, por lo tanto, podría representar una oportunidad comercial para la Argentina, aunque el acceso al mercado europeo depende del cumplimiento permanente de sus exigencias sanitarias.

La propia situación brasileña funciona como un antecedente para el resto de los proveedores: Bruselas mantiene sus controles y puede volver a auditar a cualquier país exportador si considera que no existen garantías suficientes sobre sus sistemas de producción y trazabilidad.