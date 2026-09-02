Nueva York restringe la inteligencia artificial en sus escuelas públicas + Agregar ámbito en









La medida responde a las preocupaciones de docentes y familias sobre los posibles efectos de estas tecnologías en la salud mental y el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Nueva York busca mantener la inteligencia artificial fuera de las aulas.

Nueva York restringirá el uso de herramientas de inteligencia artificial entre los estudiantes de las escuelas públicas hasta octavo grado. La medida alcanzará a los alumnos de hasta unos 13 años y dejará el uso de estas tecnologías para la escuela secundaria, que comienza en noveno grado en el sistema educativo estadounidense.

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La decisión se produce en medio de las críticas de docentes y familias, que expresaron preocupación por los posibles efectos de estas herramientas sobre la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños. También cuestionaron el impacto ambiental asociado a la tecnología.

La normativa también contempla restringir los llamados "chatbots de compañía", programas diseñados para ofrecer acompañamiento y apoyo psicológico mediante inteligencia artificial, informó el New York Times.

En paralelo, el Departamento de Educación de Nueva York recomienda reducir la exposición a pantallas durante las clases. La sugerencia establece un máximo de 45 minutos para los estudiantes de sexto a octavo grado y de 30 minutos para los alumnos de primaria. Los docentes, sin embargo, sí podrán recurrir a herramientas de inteligencia artificial para preparar sus clases y elaborar mensajes.

Las escuelas de Nueva York cierran el paso a la inteligencia artificial. Nueva York permitirá IA en secundaria con restricciones específicas A partir de la secundaria, los estudiantes podrán utilizar inteligencia artificial, aunque bajo determinadas condiciones. Su uso estará reservado para situaciones específicas, entre ellas el aprendizaje sobre el funcionamiento y desarrollo de la propia tecnología.

El sistema educativo público de Nueva York es el mayor distrito escolar de Estados Unidos. Durante el ciclo lectivo 2024–2025 tuvo más de 900.000 alumnos.