La UIA expresó su "profundo malestar" por la descalificación de Javier Milei a los defensores de la industria









El Presidente volvió a calificar de "chorros" y "prebendarios" a los industriales y a quienes destacan el rol de la industria para la economía del país.

La Unión Industrial advirtió que las inversiones dependen de la convivencia democrática.

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó este miércoles su "profundo malestar y preocupación" por el nuevo ataque del presidente Javier Milei contra quienes defienden el rol de la industria manufacturera. La entidad advirtió que las inversiones que pretende atraer el Gobierno también dependen de "la calidad de la convivencia democrática".

En el marco de la inauguración del Argentina Week 2026 en Nueva York, Milei volvió a acusar a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla de "prebendarios". Asimismo, sostuvo que "aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros".

Al respecto, la UIA consideró que se trata de expresiones "injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país"." La entidad remarcó que existen miles de empresas que cada día abren sus puertas en el país y que "detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional" en un contexto de caída de la actividad y la demanda, y "haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el Gobierno".

"Por eso, cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir", cuestionó la institución que preside Martín Rapallini.

La UIA negó algún tipo de denuncia o delito y destacó la importancia de mejorar la convivencia democrática "La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país. Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino", profundizó.

Para cerrar, la UIA aclaró que "no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable".