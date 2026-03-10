Crisis en la industria de neumáticos: producción en piso histórico y empleo en mínimos de la última década

Las empresas advierten por la competencia desleal que se generó a partir de la apertura de las importaciones desde Asia.

La industria nacional de neumáticos atraviesa una fuerte crisis , con la producción en un piso histórico, las cifras de empleo en mínimos de la última década y el nivel de utilización de la capacidad instalada es apenas superior al 33%.

Luego del resonado cierre de FATE , la única empresa de capital nacional del sector, el Observatorio de Actividad Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires hizo hincapié en un reciente informe sobre el derrumbe del rubro neumático , en un contexto donde la actividad económica comienza a dar señales de debilidad .

El cierre de la histórica empresa argentina supuso un punto de inflexión para una industria en la que, ya en julio de 2025, la competidora Bridgestone registraba una contracción del 30% interanual en los niveles de venta .

En 2025, la producción de neumáticos cayó un 33% frente a los datos del 2023 , luego de caer desde las 9 millones de unidades producidas a 6 millones. En tanto, el uso de la capacidad instalada en diciembre de ese mismo año retrocedió 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a un 33,4% interanual .

A su vez, en el primer trimestre de 2025, el empleo en la producción de caucho se ubicó en 10.942 puestos de trabajo , frente a los 14.723 registrados durante el pico sectorial de 2016 y un 7,6% por debajo de los niveles registrados durante la pandemia de 2020.

En cuanto al empleo, la Secretaría de Trabajo de la Nación registró la pérdida de 272.000 puestos de trabajo en el conjunto de la economía entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. La industria manufacturera acumuló una caída del 3,22% en ese período.

La reducción arancelaria disparó las importaciones de neumáticos

Por otra parte, las importaciones de neumáticos nuevos de caucho se dispararon un 75% en 2025 contra 2024, impulsadas por la reducción arancelaria escalonada que llevó los gravámenes del 35% original a un 16% vigente desde septiembre de 2025.

Los empresarios del sector advierten por la competencia desleal que se generó a partir de la apertura de importaciones provenientes de Asia. En la actualidad, se comercializan más de 180 marcas de origen asiático en el mercado local. A partir de esto, los precios relativos del caucho acumulan una caída del 30% desde noviembre de 2023 respecto al resto de los precios mayoristas. Medidos al dólar mayorista, la contracción alcanza el 43,6%.

"El sector atraviesa niveles de actividad y empleo que no se registraban ni en los peores momentos de la pandemia", subrayó Germán Suppo, director del Observatorio de Actividad Industrial.