El S&P Merval cayó tras escalar 11% en dólares en una semana, mientras los bonos anotaron subas generalizadas

Los ADRs cerraron con bajas de hasta 4,8% en Nueva York, a contramano de los principales activos internacionales.

El S&P Merval cayó tras cinco jornadas consecutivas y escalar 11% en dólares en una semana, mientras los bonos soberanos operaron este martes con totalidad de subas en la plaza local , tras una rueda previa con retrocesos generalizados. Entre los títulos, los avances alcanzaron el 0,9% de la mano del Global 2035, en un buen día para los mercados emergentes.

En tanto, el riesgo país cedió levemente en torno a los 647 puntos básicos . El indicador de riesgo elaborado por el J.P. Morgan refleja la cautela del mercado ante la falta de acumulación de reservas y el freno en la recompra de deuda soberana .

"Luego del fuerte rally post-elecciones, el riesgo país se estabilizó en torno a los 630 puntos durante el último mes, todavía algo por encima de los mínimos de enero y de los niveles que le permitirían al Gobierno retornar al mercado", subrayó Mariano Ortiz Villafañe , chief economist de Aldazabal y Cía .

En cuanto a la curva en pesos, se observó también una jornada positiva con avances promedios de 0,5% en tasa fija y 0,2% en los indexados. "Las tasas overnight siguieron aflojando, con la caución en MAE operando en torno al 20% y la tasa de pase cayendo por debajo de 15%", destacó Villafañe.

En tanto, el S&P Merval retrocedió 0,6% en pesos a 3.042.000,53 puntos, pero su contraparte en dólares cayó 2,1% a 2.001,38 puntos ante la suba del dólar contado con liquidación (CCL) .

Las acciones cerraron con mayoría de bajas, entre las que descararon Edenor (-2,4%), Cresud (-2,1%) y Grupo Supervielle (-2,1%). En Wall Street, los ADRs cerraron con caídas generalizadas de hasta 5% de la mano de Edenor.

Al respecto, el CEO de Insider Finance, Pablo Lazzati, señaló a Ámbito que las acciones van a "tender" a tener "alta volatilidad" en el mes de diciembre, a partir de que hay "una buena cantidad de inversores posicionados en equity directamente", los cuales desarmarán su posición debido a que "el movimiento en el Congreso aportará una buena cuota de volatilidad" de cara a los grandes debates venideros.

El economista Gustavo Ber destacó que el impulso de los ADRs responde a la expectativa positiva respecto al "repunte en el nivel de actividad económica", y en medio de "sucesivas recomendaciones favorables desde brókers".

Santa Fe volvió al mercado de deuda con un bono bajo ley Nueva York

Desde Max Capital destacaron la reciente salida al mercado de Santa Fe, con un nuevo bono en dólares bajo ley de Nueva York, para buscar colocar entre u$s500 y u$s1.000 millones con un plazo de 9 años y con un rendimiento que podría ubicarse en torno a 7,8%.

Asimismo, remarcaron que Entre Ríos, Chubut y Neuquén son las otras provincias que parecen estar cerca de emitir nueva deuda denominada en moneda dura.