Cillian Murphy regresará a la pantalla grande con Peaky Blinders: el Hombre Inmortal + Seguir en









El actor interpretará a su mítico personaje en la versión fílmica de la producción que lleva más de diez años en pantalla. El estreno será en marzo de 2026.

La película será estrenada el 20 de marzo del próximo año en el sitio a la par de los cines. Netflix

El actor Cillian Murphy regresará como su personaje Tommy Shelby a partir de marzo de 2026 en 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'. Lo confirmó este viernes la plataforma Netflix.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A la par del film, hace unas semanas, la compañía anunció una noticia que reavivó el furor de los fans: llegarán dos temporadas nuevas de la serie, ambientadas en la Birmingham de los años cincuenta. Esta novedad llegó acompañado de otro guiño para los seguidores de la familia Shelby, porque Cillian Murphy vuelve como productor ejecutivo.

Cillian Murphy regresa como el inquebrantable Tommy Shelby. 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' solo en Netflix "Cillian Murphy regresa como el inquebrantable Tommy Shelby. ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’", indicó la cuenta oficial de la plataforma en Instagram. No obstante, la fecha estimada para verla en cines es el 6 de marzo.

En el poster compartido en redes se lo puede ver subido a un caballo con su característico look de la serie y una herida sobre la mejilla derecha. La película será estrenada el 20 de marzo del próximo año en el sitio a la par de los cines. Sin embargo, se espera que esta segunda opción esté disponible de forma limitada y, por lo pronto, solamente en EEUU.

Embed - Netflix Latinoamerica on Instagram: "Cillian Murphy regresa como el inquebrantable Tommy Shelby. ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’. 20 de marzo, solo en Netflix." View this post on Instagram Celebridades de Hollywood presionan al Congreso tras el acuerdo entre Netflix y Warner Bros Un consorcio conformado por los principales actores de la industria cinematográfica envió una carta abierta al Congreso alertando sobre un posible colapso económico e institucional en Hollywood si tras el acuerdo entre Netflix y Warner Bros.

La carta fue enviada por correo electrónico a miembros del Congreso por un colectivo anónimo que se identificó únicamente como "productores de largometrajes preocupados". En este contexto, el grupo, en donde se incluirían varios cineastas destacados, explicó que no firmaba la carta "no por cobardía", sino por temor a las posibles represalias de Netflix. En el comunicado se menciona la preocupación de que Netflix pueda "destruir" el mercado cinematográfico en salas al aumentar o eliminar la cantidad de tiempo que las películas de Warner Bros. se proyectarían en los cines antes de llegar a una plataforma de transmisión combinada Netflix-HBO Max.

Temas Netflix

Streaming