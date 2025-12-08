Argentina vuelve al mercado: ¿qué bonos comprar?

La vuelta de Argentina al mercado internacional reavivó el interés por la deuda soberana; con el riesgo país en caída y nuevos bonos en escena, la clave pasa por entender qué tramo de la curva ofrece mayor potencial.

Argentina vuelve al mercado internacional de deuda después de muchos años, y eso no es un dato menor. ¿Qué bonos tienen más potencial?

El viernes 5 de diciembre, se confirmó la nueva colocación del BONAR 2029N ( bono en dólares , cupón del 6,5% anual , legislación argentina y vencimiento en cuatro años ), que marca un punto de inflexión. No sólo porque habilita financiamiento en dólares nuevamente, sino porque envía una señal clara: el país empieza a normalizarse financieramente.

Hoy, el riesgo país ya está por debajo de los 650 puntos , después de haber tocado niveles superiores a los 1400 hace apenas unos meses.

Esa caída no es casualidad: es confianza. Es el mercado votando con su bolsillo y validando el rumbo económico, más aún después de las elecciones legislativas y con apoyo explícito de Estados Unidos . Es probablemente el indicador más “puro” para seguir, porque no refleja opiniones, sino plata en serio.

Este derrumbe del riesgo país explica gran parte del rally de los bonos soberanos . Pasaron de rendimientos irracionales de más del 20% de TIR en septiembre a niveles actuales del 9% , 10% o 11% .

Esto significa algo muy simple: el mercado percibe menos riesgo. Y si hay menos riesgo, hay menos premio. Los retornos potenciales ya no serán obscenos como antes, cuando había demasiada incertidumbre. Ahora juegan otras reglas.

La pregunta natural es: ¿todavía queda recorrido? Sí, pero distinto. Lo que viene ahora es una compresión más moderada, ligada a una continuidad del proceso de estabilización.

En este contexto, conviene entender un concepto clave para elegir bonos: duration. La duration mide cuánto se mueve el precio de un bono cuando cambian las tasas o el riesgo país. Cuanto más largo el plazo, más sensible es.

Por eso, si Argentina sigue encarrilada en este rumbo (inflación descendiendo, orden fiscal, crecimiento gradual, acceso al crédito y apoyo internacional), los bonos largos como el AL35, AE38 o AL41 tienen más potencial que los bonos cortos como el AL29 o AL30.

Veamos un cuadro con TIR actual y diferentes escenarios para los bonos ley local:

image

El cuadro de sensibilidad de precios lo muestra claramente: si el riesgo país sigue cayendo y la TIR converge hacia niveles de 7% u 8%, los bonos largos tienen upside de dos dígitos y más del doble en comparación a los cortos.

Otro punto relevante: en enero hay pagos de capital e intereses cercanos a los u$s4.500 millones. Si parte de ese dinero se reinvierte en la curva soberana, puede contribuir a seguir empujando los precios al alza y mejorar aún más el riesgo país.

Mientras tanto, Argentina vuelve a emitir deuda en dólares con tasas razonables para financiar vencimientos sin usar reservas. Eso, sumado a la normalización macro, al apoyo externo y a una inflación en descenso, arma un escenario que luce atractivo.

Después de un período de ganancias extraordinarias en bonos argentinos, todavía quedan oportunidades. La diferencia ahora es que el riesgo ya no paga lo mismo de antes, porque Argentina dejó de ser un trade extremo y se está transformando en un país que vuelve a ser más normal.

Para inversores agresivos, los soberanos largos siguen siendo los más interesantes. Para perfiles moderados, los más cortos.

¿Y para los que quieren incluso mayor retorno? El foco empieza a correrse hacia las acciones. A diferencia de los bonos, que tienen un techo natural porque su precio no puede subir indefinidamente, las acciones no tienen ese límite.

Pueden subir por crecimiento, por expansión de valuaciones y por mejoras en expectativas. Y hoy hay algo muy claro: el riesgo país está en niveles bajos, pero las acciones todavía están lejos de sus máximos. Eso significa que, en términos relativos, las acciones lucen más atractivas.

Para terminar, si te interesa saber qué hacer con los dólares de tus Cuentas CERA después del 31/12, te invito a que hagas click en el link de abajo. Luego de completar tus datos vas a recibir un informe gratuito donde te contamos cómo aprovechar la liberación total de esos fondos y qué estrategias conviene considerar para invertir en 2026. Hacé click acá.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.