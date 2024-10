Las definiciones económicas de Javier Milei: cepo, "deflación", relación con China y jubilaciones

Pese a que la economía no levanta vuelo, el presidente Javier Milei defendió esta noche el rumbo del país y aseguró que continuará con los recortes en el Estado. La inflación (o "deflación"), la salida del cepo y el saneamiento de las cuentas públicas, sus principales definiciones.

La semana pasada, el mandatario defendió la deflación al asegurar que es una "devolución de ingresos a la población" , algo con lo que no concuerdan buena parte de los economistas.

Esta noche, Milei también aseguró que el aumento de la canasta básica en septiembre fue del 1,7%, lo que consideró como “muy importante” dado que junto con la evolución de los ingresos es un indicador para analizar las tasas de pobreza, que actualmente están en el orden del 52,9%.

“Nosotros trabajamos básicamente con hipótesis de escenarios y en función de eso nos vamos moviendo, pero las proyecciones y eso se las dejo a las personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas”, añadió Milei, respecto a los índices futuros.

Javier Milei sobre la salida del cepo, las jubilaciones, el consumo y su relación con China

En otro momento de la entrevista con el canal TN, habló sobre las restricciones que rigen sobre el mercado de cambios. Y si bien reafirmó que el objetivo es abrir la economía, evitó dar una fecha sobre la salida del cepo. Según dijo, se hará “cuando estén dadas las condiciones”, aunque destacó que “hoy se está mucho más cerca”.

“Yo soy liberal libertario, no hay nada que odie más que aquello que restrinja las libertades de los individuos, pero yo no estoy dispuesto de salir a cualquier precio", reiteró Milei, tal como sostuvo durante las Jornadas Monetarias del BCRA, el martes pasado. "Muchos, en especial los kirchneristas, creían que nosotros íbamos a abrir el cepo el primer día”, indicó, pero la situación de las cuentas nacionales que se encontró el gobierno aún no lo permite.

Pese a no precisar cuándo se eliminarán las restricciones, adelantó que se profundizarán los recortes en el Estado, en referencia a la "deep motosierra" que anunció el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. “Él habla de la motosierra profunda, deep motosierra, y sí, la motosierra no para nunca, en nuestro gobierno no va a parar jamás”, sostuvo esta noche.

Milei volvió a asegurar que tanto los ingresos de los trabajadores como los haberes de las jubilaciones se incrementaron, pese a la fuerte caída que registran si se incorpora al cálculo oficial la devaluación de diciembre, que desembocó en un salto inflacionario del 25% en aquel momento. De todas maneras, el Presidente afirmó que “los precios de los productos que consumen las clases bajas subieron a un ritmo inferior al de la inflación”, por lo que “el consumo se está reactivando”. Cifras de la consultora Scentia dicen lo contrario: en septiembre, el indicador cayó más de 20% anual en súper y autoservicios.

El Presidente habló también de su relación con China, en un nuevo acercamiento, luego de meses de fuertes críticas y acusaciones. En la nueva línea de posicionamiento, defendió el vínculo del gigante asiático con el mundo y su política comercial. Y tal como adelantó semanas atrás, confirmó que planea visitarlo en enero, para asistir a la cumbre de la CELAC.

“Las relaciones con China están excelentes", dijo esta noche y agregó: "Me sorprendieron porque son un socio sumamente amigable, ellos lo único que quieren es que no los molesten. Quieren ser un socio comercial”.

Además, afirmó que Argentina tiene “los productos que necesita China” por lo que “hay una ganancia de bienestar mutua para explotar las oportunidades de comercio”.