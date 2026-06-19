Las importaciones para la producción sumaron su séptima caída al hilo y están 20% debajo de 2023

En términos generales, las cantidades importadas muestran un estancamiento desde noviembre del año pasado. Solo se ven subas en pocos segmentos, como en las importaciones "puerta a puerta".

El superávit comercial de mayo marcó un nuevo récord en mayo, en parte por buenas razones, derivadas del boom exportador traccionado por el sector energético, pero también por la debilidad de la actividad en sectores clave de la economía argentina. Las importaciones registraron su segundo valor más bajo en un año y medio, destacándose en particular el retroceso en aquellas compras externas vinculadas a la producción.

En términos generales, las importaciones totalizaron en el quinto mes del año unos u$s6.033 millones . Esto significó un retroceso mensual del 2,5%, lo cual ubicó al dato de la serie desestacionalizada del INDEC en mínimos desde diciembre de 2024, con excepción del número de enero de este año.

La caída respecto de mayo de 2025 se dio pese a que los precios de los bienes importados subieron un 7,6%, ya que las cantidades importadas se hundieron 13,6% . Con mayor detalle, la consultora Equilibra remarcó que las compras “vinculadas a la producción cayeron por séptimo mes consecutivo (-16%) y las de consumo también retrocedieron (-3,1%), reforzando la idea de una actividad y demanda interna estancadas ”.

La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia hizo foco en la “dinámica dual de las importaciones”. “Mientras que insumos productivos (sin energía) están 20% por debajo de 2023 , bienes finales (que incluye bienes de consumo, vehículos e importaciones vía “courier” o “puerta a puerta”) están casi 70% por encima. El agregado diluye la sustitución de bienes intermedios por productos terminados”, profundizaron, con una mirada de más largo plazo.

Un informe de la entidad publicado este viernes repasó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó en dos de los primeros tres meses de 2026 y que “sumando la información que aportan estimadores sectoriales y de consumo, la economía habría cedido en abril y arrojado señales mixtas en mayo”. Asimismo, señaló que el salario real de los trabajadores formales en el sector privado cayó 5% entre agosto de 2025 y marzo de este año, así como se perdieron 120.000 empleos registrados en el último año. “Menos ingresos y menos empleo implican menos masa salarial, y por lo tanto menor capacidad de consumo”, concluyeron.

Las cantidades importadas acumulan más de medio año estancadas: ¿habrá repunte en el segundo semestre?

Por su parte, Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, publicó un gráfico en el cual se ve el estancamiento que vienen mostrando las cantidades importadas desde noviembre del año pasado. Esto inicialmente podría haberse adjudicado a la incertidumbre que las elecciones legislativas habían impreso en la economía, ante lo cual muchas empresas adelantaron compras al exterior por temor a una posible devaluación en caso de una derrota del oficialismo en los comicios. Sin embargo, los economistas ya llegan a un consenso de que actualmente la causa principal de la pobre performance importadora está atada a la evolución de la actividad.

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"Ningún segmento de las importaciones creció en cantidades, y todos salvo uno cayeron en valores. Todo reflejando la continuidad de un escenario de debilidad de la demanda interna y la actividad económica", subrayó Abeceb en un informe. Sin embargo, hacia adelante la entidad advierte que puede haber una mejora en la actividad industrial y en el consumo en el segundo semestre, lo cual podría achicar el superávit comercial.

Algo similar expresó el economista Jorge Neyro ante la consulta de Ámbito. “Se sigue viendo cierta debilidad en la demanda de importaciones, aunque hay que pensar que las compras de mayo se deciden unos meses antes de que arriben al país. Creo que probablemente vaya mejorando a medida que la economía tome algo más de velocidad en el segundo semestre”, sostuvo.

La merma en las importaciones representó en mayo un ahorro de u$s455 millones, respecto del mismo mes del año pasado. De ese total, u$s374 millones fueron explicados por la menor adquisición de Piezas y Accesorios de Bienes de Capital, fundamentalmente a raíz de menores compras de insumos para equipos de transporte.

Neyro especuló que esto último puede tener algún vínculo con la reestructuración del sector automotriz. Esto refiere a que muchas terminales dejaron recientemente de fabricar vehículos livianos en el país, para pasar en el mediano plazo a especializarse en pick-ups; en el interín, la producción local se derrumba, así como las importaciones de autopartes.

Las importaciones de bienes finales ganan peso y generan un cambio estructural en la canasta de compras argentinas

Como contracara, las importaciones de bienes terminados muestran una tendencia alcista desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Cabe destacar que las importaciones “puerta a puerta” se dispararon 84,4% interanual en mayo. La consultora Analytica subrayó que se trató de un “máximo para un mes de mayo en dólares constantes y apenas por debajo del récord de u$s118 millones alcanzado el mes previo”.

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“En 2026 acumulan u$s518 millones, lo que representa un alza del 113,2% anual. Aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el análisis a 8 dígitos de la nomenclatura del Mercosur se consolidan como una de las tres categorías más relevantes, con niveles de importación en mayo similares a los de los vehículos de baja cilindrada”, profundizó.

Esto es un reflejo de la política de apertura comercial del Gobierno, luego de un período de fuertes restricciones. La intención del Poder Ejecutivo es facilitarle a los consumidores una mayor variedad de productos, a mejor precio. Esto se verifica en varios rubros que no cuentan con una producción local significativa, aunque la apertura no discrimina sectores, por lo que en otras actividades las compras externas están afectando la actividad doméstica, con un impacto negativo en términos de empleo.

Para ciertas actividades, algunos economistas no ven con malos ojos la sustitución de la producción local. Mucho debate suele haber al respecto, por ejemplo, con el ensamblaje de celulares en Tierra del Fuego, que se la suele catalogar como “ineficiente” por el escaso valor agregado y el poco impacto en términos de puestos de trabajo a nivel nacional, aunque del otro lado hay quienes sostienen su importancia en términos geopolíticos por la cercanía del complejo electrónico fueguino con las Islas Malvinas. Desde que se eliminaron los aranceles a los celulares, es notorio el crecimiento de su importación y el desplazamiento de la fabricación doméstica.

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En resumen, la combinación de la liberalización del comercio exterior con una actividad económica planchada, exceptuando a un puñado de sectores, genera un cambio en la composición de la canasta importadora argentina, con un mayor peso de bienes terminados y una menor incidencia de insumos para la producción de empresas nacionales.