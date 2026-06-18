El superávit comercial marcó un récord de u$s3.504 millones en mayo, por salto exportador y caída de las importaciones

Las compras externas tocaron su segundo valor más bajo desde diciembre de 2024, en medio de la crisis en la actividad en sectores como la industria.

El superávit comercial creció por tercer mes consecutivo en mayo y marcó un nuevo récord . Se dio a partir de un nuevo salto en las exportaciones , pero también por una caída de las importaciones, que anotaron su segundo valor más bajo en casi un año y medio, afectadas por la actividad planchada en muchos sectores intensivos en la demanda de insumos del exterior.

Este jueves el INDEC informó que en el quinto mes del año que la balanza comercial trepó a u$s3.504 millones . Se trató del valor más alto desde que hay registros.

Por un lado, las exportaciones totalizaron unos u$s9.537 millones . Según la serie desestacionalizada del INDEC, las ventas a otros países también se ubicaron en máximos históricos, con una nueva mejora del 0,6% respecto del mes previo.

En términos interanuales, los envíos experimentaron un fuerte aumento del 34,4% (+u$s2.442 millones). Este ascenso fue impulsado por un alza de 18,1% en las cantidades y de 13,9% en los precios.

Si bien todos los rubros se elevaron respecto a mayo de 2025, se destacó particularmente el incremento del 167,1% en Combustibles y Energía (+u$s1.091 millones) , tanto por efecto cantidad como por efecto precio, todavía bajo el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre los valores globales del petróleo. Precisamente fue el petróleo el que traccionó las ventas energéticas.

Por su parte, entre las exportaciones de Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario aportaron otros u$s957 millones adicionales respecto de un año atrás. El girasol y los aceites (de soja y de girasol) explicaron la mayor parte del alza.

En paralelo, las importaciones sumaron unos u$s6.033 millones en mayo. En términos mensuales se verificó una merma del 2,5%, por lo cual la serie desestacionalizada bajó a su segundo mínimo desde diciembre de 2024, solo superado por el valor de enero de este año.

En comparación con mayo del año pasado, la caída fue del 7% (-u$s455 millones). Pese a que los precios de las importaciones energéticas crecieron casi 50%, en este rubro las adquisiciones se contrajeron en -u$s99 millones por el efecto cantidades.