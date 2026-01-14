Javier Milei aplicó sintonía fina al gasto público en 2025: frenó la caída general, pero recortó fuerte partidas sensibles + Seguir en









El Gobierno puso un freno en la motosierra en términos agregados. Sin embargo, hubo un giro en el direccionamiento de los fondos, que determinó claros ganadores y perdedores.

Caputo y Milei recortaron fuerte algunos gastos, pero compensaron subiendo otras partidas. Ámbito

El Gobierno de Javier Milei frenó el ajuste en el gasto público durante 2025, en términos generales. Sin embargo, se observó un importante composición en las erogaciones; mientras algunas partidas crecieron fuerte, otras cayeron de manera significativa.

En términos reales, el gasto acumulado del Sector Público Nacional durante el año que acaba de terminar se mantuvo casi estable respecto de 2024, ya que presentó una variación positiva real de apenas 0,1%. El dato surge de un informe de la consultora Analytica, en base a datos del Ministerio de Economía e INDEC, a la espera de los números del balance fiscal, que se publicarán este viernes.

Los ganadores y perdedores de la nueva composición del gasto público De todos modos, el giro en el direccionamiento de los pesos permiten identificar claros ganadores y perdedores. Por un lado, las mayores subas se registraron en las transferencias corrientes a provincias (+22%); Analytica explicó que estas fueron impulsadas principalmente por el gasto derivado del cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024. Además, esto se dio en el marco de las elecciones legislativas, tanto a nivel nacional como en varios distritos a lo largo y ancho del país.

image Detrás, resaltaron los incrementos en la categoría bienes y servicios (+14,2%), y en la Asignación Universal por Hijo (+18,9%).

En el otro extremo, volvió a destacar el ajuste en la obra pública (-46%), que se sumó al desplome del 76,5% que había tenido en 2024. Al interior de este componente, la mayor contracción se concentró en las transferencias de capital (-59,3%), principalmente por la disminución de las transferencias a Energía Argentina S.A. (-83,3%), vinculada a la finalización del último tramo del gasoducto.

image En contraste, el gasto en construcciones, correspondiente a la obra pública ejecutada directamente por el Estado Nacional, mostró un incremento real del 4,6%, impulsado sobre todo por el gasto en transporte (+13,9%). Al respecto, el relevamiento de Analytica resaltó la influencia de la Construcción del Reactor RA-10 y la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución–La Plata. Paralelamente, entre las partidas más ajustadas se destacaron los programas sociales, con un derrumbe del 21,7%, impulsado por la reducción en Potenciar Trabajo (-44,5%), seguida por las políticas alimentarias (-19,8%) y las becas Progresar (-38,5%). Asimismo, los subsidios económicos mostraron un ajuste del 35,4%, lo cual se reflejó fundamentalmente en los incrementos de las tarifas de electricidad y transporte. El citado informe exhibió que el 65,6% del gasto del Estado Nacional se concentró en el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita se encuentra la ANSES. En cuanto a la distribución por función, el 63,3% se destinó a seguridad social, mientras que en menor medida se asignaron recursos a salud (6,1%), educación y cultura (5,8%) y energía, combustibles y minería (4,9%). De cara a 2026, el gasto presupuestado representaría un incremento nominal de 18%, por lo cual Analytica advirtió un recorte real del 9,2% si se contempla una inflación promedio anual del 30%. "Al analizar los principales 15 programas, que concentran el 71,7% del crédito total previsto para 2026, se observa que la mayoría presentan recortes en términos reales, con la excepción del programa “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Energía”, que proyecta un aumento real del 15,4%", profundizó la consultora.