Las razones por las que Javier Milei eligió a Luis Caputo como ministro de Economía

"Nosotros consideramos valiosos, son profesionales que trabajaron en Juntos por el Cambio. Yo tengo que conformar el mejor equipo para evitar una catástrofe económica que es la inflación que nos está dejando el gobierno. Mauricio Macri no define cosas pero es alguien con el que hablo regularmente. Muchos de los cuadros técnicos de Juntos por el Cambio, algunos son colegas y otros además son amigos. Hay cierta afinidad. No por algo los programas tenían en común cerca del 90% de las cosas y no por nada funcionó también el apoyo", expresó en diálogo con Rivadavia.