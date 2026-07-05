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5 de julio 2026 - 15:56

Las tarjetas de crédito revirtieron la tendencia y registraron su primera mejora tras cinco meses de caída

Tras una prolongada racha negativa, el uso de tarjetas volvió a crecer en junio, impulsado por promociones bancarias y un mayor acceso al financiamiento.

Tarjeta de crédito
Imagen: magnific

Luego de tarjetas crédito , el financiamiento con tarjetas de crédito volvió a mostrar signos de recuperación. Durante junio, el stock de préstamos con plástico registró una suba en términos reales, revirtiendo la tendencia negativa que había predominado desde comienzos del año.

El cambio de escenario coincide con un contexto de desaceleración de la inflación, una reducción gradual de las tasas de interés y una mayor agresividad de los bancos para captar consumo mediante promociones, cuotas y programas de financiación.

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El consumo encontró un alivio: las tarjetas de crédito volvieron a crecer tras cinco meses

Los analistas señalan que la mejora no implica todavía una recuperación consolidada del consumo, pero sí representa una señal de estabilización luego de varios meses en los que las familias redujeron el uso del crédito como consecuencia del ajuste del poder adquisitivo y del encarecimiento del financiamiento.

En paralelo, las entidades financieras intensificaron las campañas comerciales con reintegros, descuentos y planes de cuotas sin interés en distintos rubros, una estrategia que contribuyó a impulsar nuevamente el uso de las tarjetas.

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El crédito con tarjetas volvió a despegar: qué explica el cambio de tendencia.

Pese al repunte, el nivel de consumo aún se mantiene condicionado por la evolución de los ingresos y el comportamiento de la inflación en los próximos meses. Los especialistas consideran que la continuidad de la recuperación dependerá de que se consolide la baja del costo financiero y de que el salario recupere capacidad de compra.

De confirmarse esta tendencia durante el segundo semestre, las tarjetas de crédito podrían volver a convertirse en uno de los principales motores del consumo privado, luego de un período marcado por la cautela de los hogares y la retracción del financiamiento.

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