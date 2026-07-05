Escándalo en el Mundial: Donald Trump le agradeció a la FIFA por dejar jugar a Folarin Balogun frente Bélgica + Agregar ámbito en









El presidente de EEUU agradeció públicamente al organismo por suspender la sanción contra Folarin Balogun, una de las figuras determinantes de la selección estadounidense. El delantero había sido expulsado ante Bosnia-Herzegovina y finalmente estará disponible para los octavos de final.

Donald Trump le agradeció a la FIFA por dejar jugar a Folarin Balogun frente Bélgica

El presidente de EEUU, Donald Trump, celebró este domingo la decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica, luego de que el organismo suspendiera la sanción que debía cumplir tras su expulsión en los dieciseisavos de final.

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"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió el mandatario en su red social Truth Social minutos después de que se confirmara la resolución.

Sin embargo, la FIFA resolvió aplicar de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite dejar en suspenso la ejecución de una sanción durante un período de prueba de un año. De esta manera, el atacante quedó habilitado para disputar el compromiso ante Bélgica de este lunes en Seattle

El delantero había sido expulsado ante Bosnia-Herzegovina y finalmente estará disponible para los octavos de final. El organismo aclaró que, si Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese período de prueba, la suspensión será revocada y deberá cumplir la sanción pendiente, además de cualquier castigo que corresponda por la nueva falta.

La decisión de la FIFA desató la polémica La decisión generó repercusiones inmediatas tanto por la importancia del delantero dentro del seleccionado anfitrión como por la intervención pública de Trump, que volvió a involucrarse en un tema deportivo de alto impacto.

El pronunciamiento del presidente estadounidense llegó en medio de la polémica que despertó la resolución del Comité Disciplinario de la FIFA. Mientras en el entorno de la selección de EEUU la noticia fue recibida con alivio al recuperar a su máximo goleador para un partido decisivo, distintos especialistas arbitrales cuestionaron lo que consideran un trato diferencial hacia una de las selecciones anfitrionas del torneo. La declaración de Trump también volvió a poner el foco en su relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien mantiene un vínculo cercano y de quien recibió el primer FIFA Peace Prize en diciembre de 2025. Según la resolución del organismo, Balogun podrá disputar el encuentro frente a Bélgica, aunque permanecerá bajo un período de prueba de un año. Mientras tanto, el delantero continúa entrenándose con normalidad junto al resto del plantel estadounidense a la espera del partido de octavos de final.