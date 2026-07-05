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5 de julio 2026 - 11:03

Karina Milei encabeza reunión de mesa política, la primera con Diego Santilli como jefe de Gabinete

Con la ausencia del Presidente, se convocó al primer encuentro de la conducción política desde la renuncia de Manuel Adorni. La estrategia electoral para 2027, la agenda legislativa y la reforma política, entre los temas de la agenda.

La última reunión de mesa política, con Adorni como jefe de Gabinete. Hoy ese argo lo ocupa Diego Santilli.

La última reunión de mesa política, con Adorni como jefe de Gabinete. Hoy ese argo lo ocupa Diego Santilli.

Presidencia

Con el objetivo de recuperar la iniciativa política tras semanas de reacomodamiento interno, el Gobierno volverá a reunir su mesa política en un encuentro que marcará el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la reunión buscará coordinar la estrategia del oficialismo para la segunda mitad del año y definir prioridades legislativas.

Se trata del primer cónclave de este espacio desde los cambios en el gabinete que derivaron en la salida de Manuel Adorni y el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete. El funcionario asumirá un rol central en la articulación política entre la Casa Rosada, el Congreso y los gobernadores, en un momento en el que el Ejecutivo busca fortalecer su capacidad de negociación.

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Entre los asistentes también estarán Santiago Caputo y los principales funcionarios del denominado "triángulo de hierro", además de ministros y referentes parlamentarios del oficialismo. La intención es unificar criterios sobre la agenda de Gobierno y coordinar el avance de los proyectos que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso en las próximas semanas.

La &uacute;ltima reuni&oacute;n de mesa pol&iacute;tica, con Adorni.

La última reunión de mesa política, con Adorni.

Reforma política y agenda legislativa

Uno de los temas centrales será la reforma política impulsada por el oficialismo, junto con otros proyectos que el Gobierno pretende acelerar durante el segundo semestre. La coordinación parlamentaria aparece como una prioridad para evitar nuevos traspiés legislativos y ordenar el trabajo con los bloques aliados.

En paralelo, el oficialismo analizará el escenario electoral de cara a 2027. La discusión sobre eventuales acuerdos con sectores del PRO y la estrategia para ampliar la base política de La Libertad Avanza forman parte de las conversaciones que vienen manteniendo los principales referentes del Gobierno.

Karina Milei encabezará el encuentro, ante la ausencia del Presidente, de gira por Estados Unidos.

Karina Milei encabezará el encuentro, ante la ausencia del Presidente, de gira por Estados Unidos.

El debut político de Santilli

Para Santilli, la reunión representará su estreno formal como coordinador político del Gabinete. Su incorporación busca aportar mayor volumen político y experiencia en la negociación con gobernadores, legisladores y dirigentes de otros espacios, una tarea considerada clave para la nueva etapa que intenta abrir la administración de Javier Milei.

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