Intereses que no se ven: $700.000 M por las Leliq

Si bien el año pasado las Leliq que sumaban más de $1 billón llegaron a pagar tasas de más del 70% anual, hoy la historia es distinta, pero por eso no menos inquietante. Porque por un lado el stock de Leliq y Pases supera los $2,5 billones pero el costo es a tasas del 38% anual, o sea, prácticamente la mitad de la del año pasado. Pero todo indica que las tasas de interés deberán continuar su trayectoria alcista, no solo para alcanzar niveles en términos reales aceptables para los criterios del FMI, sino como dique de contención cambiaria. Más aún en medio de un año electoral. No importa ahora el porqué de la “bola” de Leliq. Porque ya está entre nosotros y promete seguir creciendo más todavía, porque difícilmente, por más que llegue la normalidad en el primer semestre, el BCRA deberá continuar emitiendo y esterilizando vía Leliq. Claro que el equipo económico intentará migrar parte del stock de Leliq hacia nuevas colocaciones del Tesoro, pero eso está por verse. La “bola” está y genera intereses, que implica más emisión o capitalización vía Leliq. En momentos en que se agitan banderas de uno y otro lado, por impuestos a ricos y otras yerbas, no debe perderse de visa que la contraparte de estas Leliq son en gran medida depósitos del sector privado, o sea, de familias y empresas. Y si esta masa de dinero está estacionada en el BCRA y alimenta el cuasifiscal, es porque se ha dado una combinación nefasta de que en una economía recesiva la demanda de crédito privado se retrae y la oferta también porque hay más selectividad a la hora de otorgar préstamos a personas y empresas. Es decir, que estos intereses que paga el BCRA no son culpa ni de los depositantes ni de los bancos, sino de que la economía, ya antes de la pandemia, venía marcha atrás y el coronavirus empeoró todo. Sin embargo, tarde o temprano algo habrá que hacer con este tema porque $700.000 millones al año podrían muy bien ir a financiar capital de trabajo, inversiones, y otros gastos productivos que luego terminen generando nuevos empleos genuinos, más impuestos, en fin, entre en un circulo virtuoso.