Chau plazo fijo: cuánto gano si invierto $450.000 a 30 días

El plazo fijo continúa siendo una alternativa sencilla para quienes buscan hacer rendir sus ahorros durante un período corto. Conocé cuánto podes ganar con esta herramienta.

Este tipo de inversión es ideal para quienes buscan obtener una ganancia en pesos sin asumir riesgos.

Los argentinos siguen buscando alternativas para proteger sus ahorros y el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más conservadoras del mercado financiero. Aunque en los últimos años aparecieron nuevas opciones de inversión, muchas personas siguen optando por esta herramienta debido a que es sencilla, deja conocer de antemano de cuánto va a ser la ganancia y también el bajo nivel de riesgo que implica dentro del sistema bancario.

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En un contexto económico en el cual muchos ahorristas prefieren opciones previsibles , existe una herramienta bancaria que permite conocer desde el inicio cuánto dinero se obtendrá al finalizar el período de inversión

Una inversión de $450.000 durante 30 días genera rendimientos diferentes según en que canal se constituya , es decir si se realiza de manera presencial o a través de canales digitales.

Actualmente, la entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% para operaciones realizadas en sucursal y una TNA del 19% para los depósitos constituidos por home banking o medios electrónicos.

En el caso de la inversión realizada en sucursal, los resultados son los siguientes:

capital invertido: $450.000

plazo: 30 días

intereses ganados: $5.732,88

monto total al vencimiento: $455.732,88

TNA: 15,50%

TEA: 16,65%

Por otra parte, quienes constituyan el plazo fijo de manera electrónica obtendrán un rendimiento superior:

capital invertido: $450.000

plazo: 30 días

intereses ganados: $7.027,40

monto total al vencimiento: $457.027,40

TNA: 19%

TEA: 20,75%

La diferencia entre ambas alternativas supera los $1.200 en apenas un mes, una cifra que puede resultar significativa para quienes realizan inversiones regulares o manejan montos más elevados.

El plazo fijo tradicional consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera durante un período determinado. A cambio, el banco paga una tasa de interés previamente establecida. Su principal característica es la previsibilidad. Desde el momento en que se realiza la operación, el ahorrista sabe exactamente cuánto dinero va a recibir al vencimiento.

Entre las ventajas más importantes de esta herramienta se encuentran:

rendimiento conocido desde el inicio

bajo nivel de riesgo

facilidad para constituirlo online

amplia disponibilidad en bancos públicos y privados

posibilidad de invertir montos relativamente bajos

plazo fijo inversiones Depositphotos

Aunque el plazo fijo es una de las alternativas más sencillas del mercado, los especialistas recomiendan prestar atención a varios aspectos antes de tomar una decisión. Uno de los puntos más importantes es comparar las tasas de interés entre distintas entidades financieras. Actualmente existen diferencias relevantes entre bancos públicos, privados y digitales.

También es importante considerar:

tasa nominal anual ofrecida

tasa efectiva anual

inflación proyectada para el período

plazo de inmovilización del dinero

necesidad de liquidez

posibilidad de renovación automática

Otro factor relevante es el canal utilizado para constituir el depósito. Como demuestra la simulación de Banco Nación, las operaciones electrónicas suelen ofrecer mejores rendimientos que las realizadas de manera presencial.

El plazo fijo es una buena opción, sin embargo, algunos analistas recomiendan comparar su rendimiento con otras alternativas de inversión disponibles en el mercado, especialmente en contextos donde la inflación puede afectar el poder adquisitivo.

Entre las principales ventajas del plazo fijo se destacan:

simplicidad operativa

seguridad

ausencia de conocimientos financieros avanzados

previsibilidad de resultados

Por otro lado, sus principales limitaciones son:

imposibilidad de retirar el dinero antes del vencimiento sin cancelar la operación

rendimiento limitado frente a inversiones más riesgosas

posible pérdida de poder adquisitivo si la inflación supera la tasa obtenida

A pesar de estas cuestiones, sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos para administrar sus ahorros de corto plazo.

En junio de 2026, una inversión de $450.000 durante 30 días puede generar más de $7.000 en intereses utilizando canales electrónicos. Aunque existen otras alternativas financieras, el plazo fijo continúa ofreciendo una combinación de seguridad, simplicidad y previsibilidad que lo mantiene entre las herramientas favoritas de los pequeños ahorristas.