Ley ómnibus: qué piensan las cámaras empresarias acerca del proyecto que Milei envió al Congreso

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) , Alfredo González , se refirió a las diferentes medidas que se impulsaron a través de la Ley ómnibus y que atañen al sector pyme. En ese contexto, destacó en diálogo con Ámbito que " en la mayoría de las normas resta saber cómo se aplicarán ", ya que varias iniciativas apuntan a " favorecen la competencia " o " fomentar la inversión privada ", pero aún no está claro cómo se aplicará.

Sobre el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva , el presidente de CAME aseguró que son temas " controversiales ", ya que de alguna manera "castiga" al ciudadano que cumple con sus obligaciones y termina beneficiando al que no. Sin embargo, afirmó que comprende que el Estado " necesita incorporar la mayor cantidad de capitales posibles a sus arcas ".

González también se remontó a la pandemia y recordó que las pymes tienen una "moratoria impositiva en suspenso hasta abril" para pagar las deudas que quedaron de aquel período de bajísima actividad económica y que "si la tasa de interés Badlar sigue alta en abril, volveremos a tener problemas".

En cuanto a las retenciones a las economías regionales, el presidente de CAME las catalogó como "un fuerte golpe a las pymes de las provincias". Y apuntó: "Si al esfuerzo de subsistencia se le suma esta retención que supone una merma en los ingresos, los castigados impactan en los emprendimientos que no tienen otra forma de financiación más que la propia capitalización de excedentes".

Ley ómnibus: Cámaras frigoríficas destacaron normativa sanitaria

Las cámaras representativas de la industria frigorífica destacaron que la incorporación del capítulo de carnes en el proyecto de "Ley ómnibus" enviado al Congreso "pregona una reforma solicitada durante años por el sector", al tiempo que "da garantías a la salud de los consumidores" al establecer un Estatus Sanitario Nacional.

El comunicado, que refiere a lo establecido en la sección I Carnes, del Capítulo VIII Bioeconomía, en el proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", está firmado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA).

"Con gran beneplácito, desde ABC, UNICA y FIFRA, las tres cámaras más representativas de la faena de animales de Argentina, vemos la incorporación de un capítulo de carnes que pregona una reforma solicitada durante años por el sector", indicaron las cámaras en un comunicado.

Al mismo tiempo, agregaron que el proyecto "da garantías a la salud de los consumidores argentinos al establecer un Estatus Sanitario Nacional y designar una autoridad sanitaria a nivel federal con poder de control sobre la faena, elaboración y transporte de productos y subproductos bovinos en todo el territorio nacional".

"Desde la Ley 3.959 en al año 1900 venimos discutiendo las competencias y pocos se ocuparon de ejercerla; las enfermedades no tienen fronteras, por ende, la definición clara, concreta e indubitable, de una autoridad nacional competente y que las provincias puedan concurrir a ejercer el control es la solución institucional definitiva", añadió el comunicado.

Y concluyó: "Nos merecemos, como un país consumidor de proteínas de origen animal, tener aseguradas las garantías de inocuidad y un estándar sanitario de plantas de faena adecuado a condiciones higiénico-sanitarias que garanticen la salud de los consumidores de estos productos".

Ley ómnibus: para la Cámara de Comercio "es un proyecto interesante y ambicioso"

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, consideró que el proyecto de "ey ómnibus es " interesante" y "ambicioso", aunque coincidió con otros sectores en que "es imposible analizar ya los 664 artículos".

"Es imposible analizar ya 664 artículos, pero es un proyecto interesante y ambicioso", manifestó Grinman en declaraciones radiales, y destacó que desde la CAC coinciden con el diagnóstico de Milei de que "el país necesita cambios profundos" y que son necesarias las "desregulaciones de nuestra economía".

En sintonía con la imposibilidad de analizar "ya" el mega proyecto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Roberto Funes de Rioja, respondió a este medio que " los equipos técnicos de legales de UIA trabajaban en el tema", pero que hay "diversos capítulos y cuestiones que aluden o afectan de manera concreta a la industria".

En tanto, el presidente de Cámara Argentina de Internet (CABASE), Ariel Graizer, también resaltó que era difícil analizar la cantidad de medidas en tan poco tiempo y que el equipo de legales y políticas públicas se estaba encargando de hacerlo. Sin embargo, hizo énfasis en una medida que podría beneficiar al sector: "La apertura de importaciones y pago de servicios al extranjero ayudará a la normalización de las operaciones de los prestadores de internet", sostuvo.

Costo. En agosto, el costo promedio que los usuarios pagaban por el servicio de internet fijo en el hogar fue de $5.612, lo que representa alrededor del 3% de los ingresos promedio por hogar a nivel nacional.

Por otro lado, Grinman remarcó entre los puntos del mega proyecto las reformas laborales, así como las modificaciones vía el DNU 70/2023, que habilitan mediante convenio colectivo de trabajo, a sustituir el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral.

"Hay una situación de informalidad muy grande en la Argentina producto de una ley de contrato de trabajo vetusta, diría, de la primera Revolución Industrial. Me parece razonable buscar todos los caminos y herramientas para eliminar la informalidad porque eso permitirá que esta pobre gente que no se encuentra incluida, no tiene jubilaciones y no tiene obra social, pueda ingresar al sistema como corresponde", ponderó.

Al mismo tiempo que, recordó que desde la CAC en 2021 presentaron un proyecto que denominaron "régimen de capitalización para despidos", que según Grinman buscaba "proteger al trabajador para que vaya a cobrar el 100% de lo que le corresponde de manera inmediata".

También se refirió lo que denominó "la industria del juicio", ya que con la sustitución del sistema indemnizatorio por la nueva forma "mochila" de cese laboral, se protege al empleador y se evita que "las empresas pymes se vayan a la quiebra con un despido".

Por último, señaló que desde la Cámara la idea es que "el ingreso del trabajador sea lo más alto posible para que se vuelque al consumo". "El problema es que el Estado se lleva entre 45% y 70% de lo que paga el empleador y eso es un disparate. Eso tendría que ir al trabajador. Esperemos que este Gobierno, que está enviando señales importantes, tenga en claro eso también", concluyó Grinman.