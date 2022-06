Litio: cámara minera anticipa "impacto negativo" en u$s5.000 millones de inversiones en juego

La semana pasada, la AFIP y la Aduana establecieron valores de referencia para las exportaciones de carbonato de litio, con un precio testigo de u$s 53 dólares el kilogramo. A nivel global, el precio de la tonelada se multiplicó por 6 entre 2021 y 2022. Si bien es uno de los minerales estrella debido al uso que se le da para la tecnología, la electromovilidad y la transición energética, no es un commodity, por lo que no tiene un precio uniforme a nivel internacional.