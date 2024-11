Lo que se dice en las mesas: el blanqueo y Donald Trump detonan el frenesí en el mercado (¿cuánto durará?)

La cercanía Trump-Milei, el Fondo y el futuro del cepo en oficinas del Midtown neoyorkino. Igual, la prioridad es México. La elección de Rubio y sus implicancias. A nivel, local, el tema es el “carry trade reloaded”. Los inversores no deberían asumir que el segundo mandato de Trump será igual que el primero.

El mercado va decantando, o más bien, tomando cierta distancia del efecto Trump que, dicho sea de paso, pegó una trifecta al alzarse no solo con la Cámara de Senadores sino también con la de Representantes, y como se señaló oportunamente tiene a la Corte Suprema bien sesgada hacia el republicano. Sin duda el retorno de Trump ocupa gran parte de la atención de inversores, banqueros y gestores. Por lo pronto, ya avisó que el pope del JP Morgan, Jamie Dimon , no será parte del Trump 2.0 cuando muchos descontaban que formaría parte de la nueva administración republicana. En cambio, sí confirmó el desembarco del senador de Florida, Marco Rubio , nada menos que como Secretario de Estado, un dato no menor para Argentina, como ya veremos.

En el plano local, cauto festejo ante el IPC de octubre, donde lógicamente los títulos a tasa fija se empoderan frente a los ajustables por CER, mientras sigue la lluvia de ON dólar MEP, además el Banco Central (BCRA) siguió comprando divisas. ¿Pero qué se dice en los sótanos del mercado? Sin lugar a dudas, el dato relevante vino del diálogo entre un ejecutivo de uno de los mayores fondos de inversión del mundo para la región y un colega latino radicado en EE.UU. Según le confesó, en los pasillos del poder y del mercado, dada la cercanía entre Milei y Trump, se habla de la intención de dar un apoyo a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI), para un adelantamiento de fondos adicionales que, además de permitirle levantar el cepo, refuerce las reservas. Y ahondó un poco más: el solo hecho de que esta ayuda se concrete y se levante el cepo significaría el ingreso de más de u$s1.000 millones una vez que Argentina retorne al índice MSCI de emergentes, allanando el camino para el retorno a los mercados voluntarios de deuda. De modo que está claro lo que vino ocurriendo, incluso antes del triunfo de Trump con los bonos y acciones argentinas. Porque para estos estrategas el rally inicial recibió el impulso del exitoso blanqueo que inundó de dólares la plaza local, pero ya con el dato en mano del nuevo presidente electo en EE.UU . En estos pasillos empezó a correr el trascendido de que la nueva administración republicana ayudaría al libertario argentino, lo que, como de costumbre, el “inside information” , rara vez castigado, explicó la ola de compras de días atrás, y que llevaron el riego país ya por debajo de los 800 puntos básicos. De más está decir que estos compradores ya ganaron, y algunos se quedan a ver si pueden sacar un poco más. El juego siempre es el mismo, y los que entran primero también, el resto es conocido.

Del encuentro entre estos dos hombres del mercado regional también quedó claro que la Administración Trump se ve bien alejada de Brasil y Colombia por ejemplo, y todo lo contrario con Argentina, pero la prioridad es México , y a diferencia de lo que se cree la relación con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum podría no ser tan beligerante como se anticipa. En cuanto al delicado tema de los aranceles y la guerra comercial con China, el ejecutivo del fondo de inversión comentó que no cree que Argentina salga indemne como el resto de la región, pero podría, al igual que otros países latinoamericanos, ocupar los espacios que vaya dejando la oferta china en los mercados de bienes y servicios . Lo cierto es que la mayor cercanía ideológica con Argentina le podría dar algún lugar de privilegio o de acceso a esos segmentos del mercado donde China debería salir. Sin embargo, en EEUU saben que es muy difícil, sobre todo en el corto plazo, que se reemplace toda la oferta china, por eso puede haber beneficios indirectos en cuanto a elegir quién sustituye esa oferta asiática. Pero en líneas generales, a estos hombres de Wall Street, lo que más les importa, amén del tema comercial, es que aparezcan los fondos adicionales para salir del cepo. Fue un encuentro muy enriquecedor, que ampliaremos dada toda la información que intercambiaron en las oficinas del Midtown neoyorkino.

marco rubio y trump el pais (1).jpg Marco Rubio, el elegido por Trump. Gentileza: El País

Trump eligió a Rubio, clave para América latina

En sintonía con el detrás de bambalinas de Washington y Nueva York, otro asistente, recién llegado de EEUU comentó que la elección de Rubio confirma que la región probablemente jugará un papel más importante bajo Trump 2.0 que cualquier administración estadounidense en al menos 30 años. Claro que eran buenas noticias para unos, malas noticias para otros. Otro asistente a un encuentro organizado por el fondo Templeton señaló que México y la frontera serán las prioridades del 1 al 50 en la región, debido a la migración y las drogas, que fueron dos de los temas más importantes que llevaron a Trump a ser elegido. Agregó, según explicaron los disertantes, que Rubio también se centrará en la rivalidad de EE.UU. en América Latina con Pekín. En dicho evento también se hizo referencia a la Argentina, en realidad al Presidente, ya que se dijo que Rubio se preocupa mucho por la región y ha hecho el trabajo visitando a aliados conservadores como Milei y Bukele. Otro tema que juega a favor es que habla español, siendo uno de los pocos hispanos en los niveles superiores del gobierno de EEUU.

Al parecer se habló mucho sobre el designado Secretario de Estado. ¿Qué más se dijo allí?: se inclina mucho a ver a América Latina en términos de izquierda contra derecha, a menudo agrupando a la izquierda democrática con dictadores, acusa a la izquierda de congraciarse con China cuando algunos de los mayores entusiastas de las relaciones con Pekín de la región han sido de derecha (como Macri, Lasso, Duque, etc.). Además, dejaron en claro que, desde los años de Clinton (TLCAN, Cumbre de las Américas, etc.) no han visto a un gobierno estadounidense que probablemente se centre tanto en América Latina. Al respecto, reafirmaron el concepto de que si bien los líderes regionales se vienen quejando durante años de la llamada "negligencia benigna", esta vez, para algunos, este será el caso de "Ten cuidado con lo que deseas" mientras que otros estarán encantados.

Los últimos números del Monitor de Humor Político y Social

Como no podía faltar el ingrediente político criollo, surgieron los últimos números del Monitor de Humor Político y Social de una conocida encuestadora de opinión pública que da cuenta que el mes pasado las preocupaciones de los argentinos disminuyeron, donde la inflación alcanzó su nivel más bajo en 12 meses, reduciendo las inquietudes económicas y aumentado el optimismo, según la consultora que calculó que un 42% de la población siente una mejora en su situación económica, comparado con el 11% inicial, y un 48% espera que la economía mejore el próximo año, mientras que la preocupación por la inseguridad, que en septiembre ocupaba el segundo lugar, bajó del 68% al 58% en octubre, aunque ahora supera a la inflación (49%) como la principal inquietud. Por otro lado, la preocupación por los ajustes económicos subió 14 puntos, llegando al 52%, con un fuerte impacto entre los votantes opositores (92%).

Las percepciones siguen influidas por la "grieta": los votantes oficialistas son más optimistas, mientras que los opositores mantienen una visión negativa. También, las diferencias ideológicas marcan las prioridades: los votantes de La Libertad Avanza destacan la inseguridad, la corrupción en el gobierno kirchnerista y los subsidios descontrolados, mientras que los de Unión por la Patria se preocupan más por los ajustes económicos, la incertidumbre y la inflación. Otro invitado tiró a la mesa el último semáforo de actividad de Econviews donde cada mes aparecen nuevos verdes y amarillos.

La agenda de Trump y los mercados

Un banquero que viajó a Washington para las elecciones junto con otros gestores locales y de la vecina orilla, se trajeron el “view” de Kathryn Rooney Vera (StoneX) y de Mohamed El-Erian (Allianz). En StoneX evaluaron la agenda económica de Trump y las implicaciones de mercado para un segundo mandato: la victoria decisiva de Trump cambia drásticamente el panorama de la política económica de EEUU, con importantes implicancias para los mercados; las amplias ganancias del Partido Republicano detonaron sólidas reacciones del mercado y de cara al futuro, ven oportunidades inmediatas y riesgos a mediano plazo que exigen un seguimiento cuidadoso y ajustes estratégicos en las carteras institucionales a medida que la agenda de gobierno republicana toma forma.

Sobre el segundo mandato de Trump dijeron que será más pesado en aranceles, más ligero en recortes de impuestos, por lo que los inversores no deberían asumir que el segundo mandato de Trump será igual que el primero. Aconsejaron buscar oportunidades para proteger las ganancias en las próximas semanas. Mientras que El-Erian ponderó la lectura de John Authers en Bloomberg Opinion quien tras un detallado análisis de los datos del IPC de EEUU consideró que la inflación definitivamente ha dejado de bajar, y que los servicios, donde los salarios tienden a ser un impulsor particularmente fuerte de los precios, siguen siendo problemáticos, y enfatizó que las diversas medidas estadísticas especializadas elaboradas por diferentes equipos de economistas dentro de la Fed confirman que la inflación se mantiene por encima del 3% (la parte superior del rango objetivo de la Fed) y ya no está disminuyendo claramente.

Una mirada Nobel

El viaje tuvo una parada en una cumbre del Citibank donde expuso el Premio Nobel 2024, James Robinson, autor del “bestseller”, “Why Nations Fall" quien destacó la gran importancia de las instituciones inclusivas en el desarrollo económico y la prosperidad de las naciones, señalando la importancia del sistema financiero para que una economía despegue. Al parecer, Robinson no ocultó su preocupación por el cambio climático y señaló que Biden y Trump eran parecidos en políticas arancelarias al comercio exterior o en inmigración, la diferencia no es relevante, pero el cambio climático es algo real y no van a llegar a tiempo para combatirlo, la victoria de Trump va a hacer perder cuatro años, esto es un riesgo, un problema, una preocupación. Tuvo también palos para el populismo al que ve como una amenaza global, es frustrante, es un gran riesgo para la democracia, y sobre la economía china dijo que el poder corrompía, y el poder absoluto corrompe absolutamente, por lo que la acumulación de poder por parte del partido comunista está acabando con el milagro económico en China. Mientras que sobre EEUU dijo que la habilidad que ha tenido el país durante los últimos 200 años para atraer el mejor talento del resto del mundo es el factor diferencial de la economía estadounidense, y nombró a Elon Musk, un sudafricano, y al padre de Steve Jobs que era sirio. Robinson considera que la innovación es el motor más importante del país y que mientras EEUU siga liderando este campo, mantendrá su posición de liderazgo.

El raid de los banqueros argentinos siguió por Chicago donde la pregunta más relevante de acá en adelante para los mercados financieros globales que percibieron era si se volvía al escenario 2005/10 donde el "spread" entre el crecimiento del PBI nominal, la inflación núcleo PCE, y el bono del Tesoro a 10 años era muy bajo o si en cambio se iba a un mundo donde la tasa real de interés de los “Treasuries” era mucho más alta, como lo fue ante del 2005. Allí se separaron los viajantes, y uno de ellos se fue a escuchar al CEO de Templeton, Michael Hasenstab, sobre las perspectivas de la renta fija global y las oportunidades de inversión. Fue en el caribe, ampliaremos.