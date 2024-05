Lo que se dice en las mesas: furioso desarme del carry. ¿Cambios en la Jefatura?

Como siempre distintos elementos se conjugaron para reavivar el fuego en el mercado cambiario, pero lo cierto es que desde hace semanas había comenzado un tenue desarme de posiciones que se vio acelerado tras los sorpresivos últimos recortes de la tasa de interés de referencia del Banco Central (BCRA). Así empezaron a trepar las cotizaciones de los dólares financieros y del informal. Quizás, quien mejor ilustró el momentum fue el economista Nery Persichini que recurrió a una metáfora futbolera de suma actualidad: “Con el salto del tipo de cambio financiero, el carry trade acumulado de Javier Milei se pinchó como el Bayer Leverkusen” . Ahora en el mismo período -160 días desde la asunción- el de Mauricio Macri lo supera 24% a 19% (cuando venía acumulando más de 35%). No más palabras, más explicaciones, ni brujas ni sospechas, sobrevino un furioso desarme del carry trade, pero no solo de grandes inversores sino también de pequeños y medianos ahorristas que optaron por no renovar sus depósitos a plazo fijo, ajustables o no, y estacionarse en un dólar que valía 1.000 pesos días atrás. A estos niveles de tasa, el carry no rinde y ello se reflejó en el dólar cable. El resto es historia y ahora habrá que ver hasta dónde se extiende el proceso.

El salto de los dólares financieros y del informal, que amplió la brecha cambiaria al 40%, bien lejos del impuesto PAIS del 17,5%, terminó impactando en los precios de los bonos soberanos con el correlato en el nivel del riesgo país. De ahí surgieron las sospechas sobre cierta intervención directa e indirecta en el mercado cambiario de parte del equipo económico. Pero lo que más llamó la atención a un grupo de mesadineristas confesos amantes del carry fue la intensidad de la suba del CCL, MEP y Blue sin catalizadores obvios. Estos operadores comentaban que toda la “mala onda” era argentina y no se explicaba por el contexto internacional. Ya con los últimos números oficiales en mano, este grupo, integrado por algunos ex miembros de la logia cuponera que entronizó al emblemático inversor apodado “Apolo”, quedó claro que la caída del stock de Pases pasivos de los bancos privados explica la enorme mayoría de las LECAP adjudicadas, unos $10 billones. El más avezado del grupo explicó que los bancos privados ya casi completaron la rotación de riesgo desde el BCRA al Tesoro, por lo que son los bancos públicos los que ahora ostentan la mayor parte de los Pasivos monetarios remunerados del BCRA, casi un 80%.

Otro tema que debatieron estos operadores fue el reciente flujo de dinero hacia los fondos comunes de inversión conocidos como los “T+1”, que en las últimas jornadas captaron más de medio billón de pesos. Un conocedor de esta industria explicó que esto se originó tras la movida de la tasa del BCRA que aumentó el costo de oportunidad de estar posicionado en fondos “money markets” y cauciones. A pesar de todo, el BCRA completó la colocación de los u$s3.000 millones de la Serie 3 de los BOPREAL con la última emisión de 60 millones (la demanda fue de 30,8 millones de empresas con deudas por importaciones y 60,1 millones para giro de utilidades). Por ende, el BCRA colocó el monto máximo de las tres Series por un total de u$s10.000 millones (5.000 millones de la Serie 1 más 2.000 millones de la Serie 2). Uno de los operadores señaló que con la suba del CCL la brecha con el dólar implícito del bono se redujo a la mitad.

Turbulencias, economía real y número mágico

Las turbulencias cambiarias no distraen de lo que acontece en la economía real, y el último dato oficial del EMAE encadenó la séptima caída consecutiva, algo que no se veía en décadas. Los optimistas del mercado apuestan a que en el tercer trimestre se “vea” realmente una recuperación. La caída de marzo no sorprendió ya que los indicadores de alta frecuencia vinculados con el sector construcción que se derrumbó más de un 40% interanual y otro 20% en la industria anticipaban lo que se venía, además de acentuar la divergencia entre el EMAE agro y minería y el resto (construcción, industria, comercio, etc.). Un informe privado que circuló entre clientes cercanos al rugbístico club de la zanja destacaba que la recesión actual se combina con un fuerte compromiso fiscal más la persistencia de numerosos controles cambiarios, dos elementos que no existieron conjuntamente en otras recesiones y recuperaciones de la economía reciente. Pero el principal riesgo que encuentran es que el cumplimiento de la meta fiscal -superávit financiero- sea más bien un elemento contraproducente a la recuperación, más allá de los beneficios de mediano y largo plazo que puede esto tener. A la hora de hablar de la salida del cepo, parece que ya hay un número mágico: u$s10.000 millones. Ese es el monto que parece tener consenso entre analistas que precisa acumular el BCRA para eliminar gran parte de las restricciones cambiarias aún existentes.

De financistas, banqueros y fútbol

En una cena, casi partidaria desde el punto de vista futbolístico, entre financistas y banqueros en una casona de Martínez cuyo anfitrión acaba de desembarcar tras un rally por Londres, Paris y Nueva York, se comentó sobre la recompra de bonos AL 35 que el Tesoro le hizo al BCRA por más de u$s1.300 millones con parte del dinero captado en la licitación de LECAP. La operación se hizo a precios de mercado como se informó oficialmente y ahora el BCRA se deshizo de todos los AL35 y le quedan unos u$s2.350 millones sumando los BONARES en dólares. Fue una cena muy cosmopolita estilo “new sharing”, la nueva tendencia, donde además de las peripecias del Presidente se comentaron algunas novedades. Por ejemplo, la influyente gestora Franklin Templeton renovó su estructura catapultando a Javier Villegas como Head of Iberia & Latin America, responsable también de los mercados de Americas Offshore, Brasil, América Central, Iberia y América del Sur. Parece que ven oportunidades en el sector financiero para lo cual aprovecharán su posición privilegiada en Silicon Valley. Pero todo bajo la tutela de Matt Harrison desde Londres como nuevo Head of Americas (ex-EE.UU.), Europe & UK, Global Advisory Services quien reportará a Adam Spector. Para entender de qué hablan, la región combinada -Canadá, Alemania, Iberia, Italia, América Latina y el Reino Unido, etc.- representan un cuarto de billón de dólares bajo gestión.

De su paso por la Conferencia de Mercados Globales del JPMorgan en París, a la que asistieron nada menos que 700 líderes de inversión de 47 países, recrudeció el debate sobre los desafíos y oportunidades actuales dentro de los mercados pasando por la geopolítica hasta la inteligencia artificial. Sin embargo, de lo que más se habló fue de la sucesión del CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, que anticipó que la jubilación está más cerca que nunca. De la ciudad luz a la capital británica para participar del seminario EMTA sobre los retos a los que se enfrenta el crecimiento del negocio de deuda corporativa de los mercados emergentes, a pesar de la solidez de los fundamentales generales. También se revisaron las perspectivas de las emisiones de Turquía, MENA y América Latina (incluidas Pemex y Petrobras), y un examen de los riesgos para la clase de activos. Allí disertaron Kay Hope (BofA Securities), Stella Cridge (Barclays), Alain Nsiona Defise (Pictet Asset Management), Kofi Bentsi (PIMCO) y Declan Hanlon (Santander). Luego en Nueva York participó del evento de Latin Securities "Argentina in New York" que hilvanó más de 200 reuniones entre compañías líderes argentinas e inversores institucionales globales. Se habló de una oportuna reclasificación de Argentina en el universo de Mercados Emergentes.

Hablando de fondos e inversiones, y como el grupete es fanático del fútbol, un comensal contó que la gestora Oaktree Capital Management se había quedado con la propiedad del Inter de Milán tras el impago de un préstamo de casi 400 millones de euros. Se trataba de un préstamo a tres años de Oaktree a los holdings del club que venció días atrás y fue gestado en la temporada 2021 cuando el club pronosticaba pérdidas financieras récord. En estos tres años el Inter levantó su octava y novena Coppa Italia, consiguió su sexta, séptima y octava Supercoppa, obtuvo su vigésimo título de Scudetto y su histórica segunda estrella, y alcanzó la final de la UEFA Champions League por primera vez desde 2010. Lo contó, claro, cuando se tocó el tema de las fallidas, por ahora, sociedades deportivas. También fue muy celebrado el último Summit de Cohen en el hotel Four Seasons, que tuvo el cierre magistral del economista Ricardo Arriazu. En el encuentro se analizó profundamente la economía actual, explorando diversas alternativas de inversión y oportunidades de nuevos negocios, y se discutieron los riesgos geopolíticos que afectan la economía mundial y se ofrecieron perspectivas sobre el futuro económico de Argentina.