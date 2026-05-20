Ni Calamuchita ni Carlos Paz: el rincón de Córdoba ideal para una escapada de fin de semana

Un destino muy elegido por los turistas por su cercanía a otros destinos, tanto en época de festivales como en vacaciones.

Córdoba está llena de destinos serranos perfectos para cortar con la rutina y disfrutar de algunos días rodeados de naturaleza. Aunque muchos suelen elegir lugares clásicos como Villa Carlos Paz o el Valle de Calamuchita, existen otros rincones menos masivos que sorprenden al turismo por sus paisajes y tranquilidad.

Entre montañas, senderos y cascadas escondidas , aparecen pequeñas ciudades que combinan descanso, aire puro y propuestas ideales para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Además, muchas de ellas cuentan con atractivos históricos y gastronómicos que completan la experiencia turística.

Uno de esos destinos es La Falda, una joya del Valle de Punilla que enamora con sus sierras, sus paseos panorámicos y lugares naturales como la impactante Cascada de Oláen . Con un ambiente mucho más relajado que otros centros turísticos cordobeses, se transformó en una escapada ideal para un fin de semana.

La Falda se encuentra en el Valle de Punilla, en el centro-oeste de la provincia de Córdoba, rodeada por las Sierras Chicas y paisajes típicos de la región serrana. La ciudad está ubicada a unos 70 kilómetros de la capital cordobesa y es uno de los puntos turísticos más importantes de esa zona de la provincia.

Gracias a su ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional 38, La Falda se conecta fácilmente con otras localidades turísticas como Cosquín, Villa Giardino, Huerta Grande y Capilla del Monte. Además, su cercanía con Cosquín la convierte en un lugar muy elegido durante la temporada de festivales y vacaciones.

La ciudad combina infraestructura turística con un entorno mucho más tranquilo que otros destinos cordobeses tradicionales. Sus calles serranas, la vegetación y el clima característico del valle generan un ambiente ideal para descansar y disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado de los principales centros urbanos.

La Falda Los ríos, montañas y cascadas la hacen ideal para visitar en verano. Imagen: Turismo La Falda

Qué se puede hacer en La Falda

Uno de los principales atractivos naturales es la Cascada de Oláen, un balneario serrano ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad. El lugar cuenta con tres saltos de agua rodeados de vegetación y formaciones rocosas que crean uno de los paisajes más impactantes de la región.

También hay múltiples opciones para quienes disfrutan de las caminatas y el turismo aventura. Entre los recorridos más conocidos aparecen el Cerro La Banderita, el Paseo Bella Vista y el Camino del Dragón, senderos que permiten descubrir vistas panorámicas únicas del Valle de Punilla.

Otro clásico de La Falda es el Complejo Recreativo 7 Cascadas, un espacio rodeado de naturaleza con caídas de agua artificiales, piscinas, sectores verdes y propuestas gastronómicas para pasar el día en familia. Muy cerca también se puede recorrer el Dique La Falda y su perilago, ideal para caminatas tranquilas y fotografías panorámicas.

La Falda Además, su cercanía a Cosquín la hace ideal para ir en época de festival. Imagen: Córdoba Turismo

La ciudad además tiene una fuerte identidad histórica y cultural. Uno de sus sitios más emblemáticos es el histórico Hotel Edén, un edificio icónico de principios del siglo XX que recibió a personalidades internacionales y hoy funciona como uno de los grandes atractivos turísticos de la zona. A eso se suman restaurantes, cafeterías y parrillas sobre la tradicional Avenida Edén, donde abundan las propuestas gastronómicas típicas serranas.

Cómo ir hasta La Falda

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, el recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hasta Córdoba capital y luego continuar por la Ruta Nacional 38 hacia el Valle de Punilla. El viaje total demanda alrededor de nueve horas, dependiendo del tránsito y las paradas realizadas en el camino.

También existe la posibilidad de viajar en micro de larga distancia desde Buenos Aires hasta Córdoba capital y desde allí combinar con servicios interurbanos que llegan directamente a La Falda. La conexión suele ser frecuente, especialmente durante temporadas turísticas.

Desde la ciudad de Córdoba el acceso es mucho más rápido y sencillo. Solo hay que tomar la Ruta Nacional 38 hacia el norte y recorrer aproximadamente 70 kilómetros hasta llegar a La Falda, un trayecto que puede completarse en alrededor de una hora y media.