Luis Petri deja el cargo con el legado de un salto tecnológico en equipamiento militar

La entrega de los primeros Stryker y la inminente llegada de los F-16 cierran la gestión Petri con señales de peso para el sistema de defensa. Las nuevas capacidades consolidan la alineación occidental y abren una etapa de modernización tecnológica.

El próximo viernes el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará en Rio Cuarto la recepción de los 6 primeros cazas F-16 provenientes de Dinamarca para la Fuerza Aérea.

Luis Petri marca el cierre de gestión con un hito de fuerte impacto político y estratégico, presentó en Boulogne junto a su sucesor en Defensa, teniente general Carlos Presti , los cuatro primeros vehículos blindados 8x8 Stryker adquiridos a los Estados Unidos para dotación del Ejército Argentino.

Esta ceremonia antecedió a la del próximo viernes cuando el ministro de Defensa; ya con juramento de diputado; encabezará en Rio Cuarto la recepción formal de los seis primeros cazas F-16 para la Fuerza Aérea. En tanto, el domingo, compartirá el palco con Javier Milei en el corte de cintas inaugural de esas aeronaves supersónicas en la dotación de la fuerza.

Ambas adquisiciones, sumada a la de los aviones de exploración oceánica Orion P-3B , materializan la reintegración plena del país en el sistema occidental de defensa que orientó la administración Milei y la apertura de un nuevo ciclo de modernidad tecnológica en el instrumental militar.

Esos medios significan en términos sencillos la recuperación de la capacidad de disuasión supersónica, la vigilancia y control del Atlántico sur y la alta movilidad, protección balística y apoyo de combate a tropas de infantería.

Defensa, según los ejes de la secretaría de Asuntos Internacionales en concordancia con la política exterior, priorizó la interoperabilidad con los socios de la OTAN, por caso, Dinamarca, de donde provienen los F-16 y Noruega, proveedor de los Orion, además de los Estados Unidos que, a través del Comando Sur, impulsó el acuerdo por los blindados Stryker, asesoramiento en ciberdefensa y, entrenamiento de un recurso estratégico de empleo frecuente en los conflictos actuales: las fuerzas especiales.

El acto contó con la presencia del embajador Peter Lamelas, acompañado por generales y soldados estadounidenses, además de autoridades de la empresa General Dynamics Land Systems (GDLS), fabricante y proveedor de los vehículos.

Los cuatro blindados Stryker que ya forman parte del Regimiento de Infantería Mecanizado 6 ingresaron a la pista de maniobras escoltados por drones tácticos, una simulación donde plataformas blindadas, sensores, sistemas antidrones y capacidades de vigilancia multidominio convergen en un mismo sistema operacional.

petri ejercito (1)

Es una primera etapa que el Ejército espera ampliar hasta una veintena de blindados y en el largo plazo llegar a 200 unidades de VCBR Stryker.

Semanas atrás una comisión de conductores motoristas se instruyó en su empleo. Los Stryker constituyen un sistema probado en múltiples escenarios y su llegada representa un salto cualitativo en materia de movilidad táctica, protección blindada y despliegue en diversos entornos operacionales.

Personal especializado de la Décima Brigada Mecanizada completó un curso de entrenamiento práctico durante dos semanas en la Base Conjunta Lewis-McChord, en el estado de Washington, Estados Unidos. Allí se capacitaron en la operación, mantenimiento y procedimientos propios del vehículo, conocimientos que ahora serán replicados en el país.

Concebido como un vehículo de infantería, puede transportar a un grupo de tiradores proporcionándole protección y un importante apoyo de fuego. Además, se adapta a diversas funciones del combate como transporte, apoyo de fuego, reconocimiento y evacuación médica, entre otras.