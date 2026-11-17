Nvidia desafía el escándalo por la salida de Jensen Huang: presentó un balance récord y sus acciones saltan en Wall Street Por Tomás Alejandro Giancola + Agregar ámbito en









El gigante tecnológico volvió a superar las previsiones de los analistas, impulsado por la fuerte demanda de procesadores para centros de datos. Sin embargo, la salida de Jensen Huang, las tensiones comerciales con China y las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones tecnológicas plantean nuevos desafíos para la compañía.

Nvidia superó las expectativas de Wall Street con resultados récord, pese a la crisis de liderazgo y las crecientes tensiones que enfrenta la industria de inteligencia artificial.

Nvidia sorprendió a Wall Street con un balance que superó las expectativas del mercado, impulsado por la fuerte demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Los resultados, presentados este martes, provocaron un rebote de sus acciones en las operaciones posteriores al cierre, en un intento por revertir el desplome que sufrió la compañía en las últimas semanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el máximo histórico alcanzado el 6 de octubre, Nvidia perdió cerca de u$s2 billones de capitalización bursátil y sus acciones se hundieron alrededor de un 35%, lo que la llevó a perder el liderazgo como la empresa más valiosa del mundo. La corrección del sector tecnológico se profundizó tras el escándalo que desembocó en la salida de su fundador y CEO, Jensen Huang, en medio de una crisis que sacudió a uno de los gigantes de la inteligencia artificial.

Sin embargo, los resultados trimestrales presentados este martes superaron las expectativas de Wall Street y confirmaron la fortaleza de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, lo que impulsó una recuperación de sus acciones en las operaciones posteriores al cierre.

La controversia que involucró a Huang adquirió dimensión política después de que trascendiera su relación extramatrimonial con una exdirectiva de Megaspeed, empresa investigada por posibles desvíos de semiconductores estadounidenses hacia China. Las sospechas sobre eventuales vínculos de la ejecutiva con los servicios de inteligencia chinos, todavía no comprobadas, agravaron la crisis de conducción en un contexto de crecientes tensiones comerciales.

A esto se sumó la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que abrió la posibilidad de mayores controles sobre las exportaciones de tecnología estratégica y nuevas restricciones a la expansión de los centros de datos, infraestructura fundamental para el desarrollo de la IA.

Pese a este escenario, Nvidia informó ingresos por u$s115.800 millones en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, por encima de los u$s109.330 millones previstos por los analistas. La ganancia ajustada por acción alcanzó los u$s2,68, frente a los u$s2,48 esperados, mientras que el negocio de centros de datos, principal motor de su crecimiento, facturó u$s107.600 millones y también superó las estimaciones. La compañía sorprendió además con una proyección de ingresos de u$s130.000 millones para el próximo trimestre, superior al consenso de u$s125.210 millones, lo que llevó a sus acciones a avanzar más de 3% en el mercado posterior al cierre, hasta aproximadamente u$s160. Los resultados vuelven a poner de manifiesto la posición privilegiada de Nvidia dentro de una industria cuya expansión depende de una compleja red internacional de fabricantes de semiconductores, proveedores de memoria, operadores de centros de datos y grandes compañías tecnológicas. No obstante, la salida de Huang plantea interrogantes sobre la continuidad de las relaciones estratégicas y financieras que contribuyeron a consolidar ese liderazgo, mientras Wall Street intenta determinar hasta qué punto la empresa podrá sostener su crecimiento frente a la competencia, las restricciones comerciales y las crecientes exigencias de rentabilidad sobre las inversiones en inteligencia artificial. En desarrollo...