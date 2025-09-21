SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
21 de septiembre 2025 - 11:11

El precio de losautos volvió a aumentar en septiembre y algunos modelos subieron más del 7%

En lo que va del año, los precios de los vehículos acumulan un alza cercana al 20%, por debajo de la variación del dólar y de la inflación general.

Los autos volvieron a aumentar en el país

Los autos volvieron a aumentar en el país

Depositphotos

Los autos volvieron a aumentar en septiembre y algunos modelos subieron más del 7%

El modelo que más se encareció fue el Chevrolet Onix, con un salto del 7,5%, luego de haber mantenido su valor sin cambios en agosto. En Toyota, los aumentos se concentraron en el Yaris y el Corolla, con subas cercanas al 6%, mientras que en Renault el Kwid, el Kwid E-Tech y el Logan también registraron incrementos del 5,6%.

Informate más

Entre los SUV y pickups, los ajustes más notorios se dieron en Ford, donde el Bronco se encareció un 6% y la F-150 un 5,8%.

autos concesionarias 0km
El modelo que más se encareció fue el Chevrolet Onix, con un salto del 7,5%, luego de haber mantenido su valor sin cambios en agosto.

El modelo que más se encareció fue el Chevrolet Onix, con un salto del 7,5%, luego de haber mantenido su valor sin cambios en agosto.

En lo que va del año, los precios de los autos acumulan un alza cercana al 20%, por debajo de la variación del dólar y de la inflación general.

Desde el sector destacan que la estrategia es mantener valores competitivos para sostener el nivel de ventas, aunque advierten que factores como la tasa de interés y el contexto político podrían condicionar las decisiones de compra en los próximos meses.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias