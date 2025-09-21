El precio de losautos volvió a aumentar en septiembre y algunos modelos subieron más del 7%







En lo que va del año, los precios de los vehículos acumulan un alza cercana al 20%, por debajo de la variación del dólar y de la inflación general.

El mercado automotor cerró septiembre con nuevos ajustes de precios, que en varios casos superaron la inflación del mes. Los incrementos respondieron a las listas actualizadas de las terminales y al impacto del dólar mayorista en los vehículos importados.

Los autos volvieron a aumentar en septiembre y algunos modelos subieron más del 7% El modelo que más se encareció fue el Chevrolet Onix, con un salto del 7,5%, luego de haber mantenido su valor sin cambios en agosto. En Toyota, los aumentos se concentraron en el Yaris y el Corolla, con subas cercanas al 6%, mientras que en Renault el Kwid, el Kwid E-Tech y el Logan también registraron incrementos del 5,6%.

Entre los SUV y pickups, los ajustes más notorios se dieron en Ford, donde el Bronco se encareció un 6% y la F-150 un 5,8%.

Desde el sector destacan que la estrategia es mantener valores competitivos para sostener el nivel de ventas, aunque advierten que factores como la tasa de interés y el contexto político podrían condicionar las decisiones de compra en los próximos meses.