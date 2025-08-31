Los 10 autos más vendidos en agosto 2025: quién lideró la lista y cómo le fue a los vehículos eléctricos







Según el reciente informe del sector, se patentaron 54.664 vehículos en el país, lo que representó un aumento del 31,7% frente a agosto de 2024, cuando se registraron 41.507 unidades. El listado completo de los vehículos más vendidos en el último mes.

La lista completa de los 10 vehículos más vendidos en agosto de este año, según ACARA. Depositphotos

El mercado automotor argentino continúa mostrando señales de crecimiento, aunque agosto registró un leve retroceso respecto a julio.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 54.664 vehículos, un aumento del 31,7% frente a agosto de 2024, cuando se registraron 41.507 unidades. Sin embargo, comparado con julio de este año (62.821 unidades), hubo una baja del 13%.

Acumulando los primeros ocho meses del año, se contabilizaron 444.041 vehículos, lo que representa un incremento del 65,6% frente a 2024, cuando se habían registrado 268.078 unidades. Las proyecciones para lo que resta del año siguen siendo optimistas, con expectativas de superar ampliamente los registros del año pasado.

Los vehículos más vendidos en agosto Toyota Yaris: encabeza el ranking con 3.781 unidades vendidas en agosto y 13.833 en lo que va del año, logrando un crecimiento interanual del 66,1%.

encabeza el ranking con 3.781 unidades vendidas en agosto y 13.833 en lo que va del año, logrando un crecimiento interanual del 66,1%. Toyota Hilux: la pick up mantiene su liderazgo con 2.375 ventas en agosto y 22.077 unidades en el acumulado anual, aumentando un 17,9%.

la pick up mantiene su liderazgo con 2.375 ventas en agosto y 22.077 unidades en el acumulado anual, aumentando un 17,9%. Volkswagen Amarok: con 2.367 unidades vendidas en el mes y 18.388 en el año, la Amarok supera a la Ranger y registra un crecimiento del 64,8%.

Fiat Cronos: el sedán alcanzó 2.238 ventas en agosto y 23.924 en el año, subiendo un 15,0% respecto al año pasado.

el sedán alcanzó 2.238 ventas en agosto y 23.924 en el año, subiendo un 15,0% respecto al año pasado. Ford Ranger: la camioneta quedó en tercer lugar del segmento con 2.166 ventas en el mes y 18.468 unidades en el año, con un incremento del 18,0%.

la camioneta quedó en tercer lugar del segmento con 2.166 ventas en el mes y 18.468 unidades en el año, con un incremento del 18,0%. Volkswagen Polo: alcanzó 2.109 unidades en agosto y 16.550 en el año, creciendo un 84,4%.

alcanzó 2.109 unidades en agosto y 16.550 en el año, creciendo un 84,4%. Toyota Corolla Cross: el SUV lidera su segmento con 14.165 unidades vendidas en lo que va del año, con un aumento del 42,4%.

el SUV lidera su segmento con 14.165 unidades vendidas en lo que va del año, con un aumento del 42,4%. Peugeot 208: registró 1.863 ventas en agosto y 22.901 en el año, con un crecimiento del 12,6%.

registró 1.863 ventas en agosto y 22.901 en el año, con un crecimiento del 12,6%. Chevrolet Tracker: El SUV compacto obtuvo 1.487 ventas en agosto y 12.806 en lo que va del año, con un destacado crecimiento del 77,8%.

El SUV compacto obtuvo 1.487 ventas en agosto y 12.806 en lo que va del año, con un destacado crecimiento del 77,8%. Peugeot 2008: con 1.451 unidades vendidas en agosto y 11.341 en el acumulado anual, registra un impresionante aumento del 1858,7%, consolidándose como la revelación del mes.