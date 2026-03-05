Qué es el "flight to quality", la huida hacia activos seguros que reaparece en Wall Street ante la guerra en Medio Oriente

"Flight to quality" es un comportamiento típico en Wall Street durante períodos de turbulencia financiera, cuando los inversores priorizan preservar capital.

En momentos de incertidumbre global, los inversores abandonan activos riesgosos y se refugian en instrumentos considerados más seguros. A este fenómeno se lo conoce como “flight to quality” o “huida hacia la calidad”, una dinámica que actualmente vuelve a aparecer en Wall Street ante el aumento de las tensiones en Medio Oriente y la volatilidad económica internacional.

El concepto describe un cambio brusco en las carteras de inversión , donde el capital sale de activos de mayor riesgo (como acciones, bonos corporativos o mercados emergentes) y se dirige hacia instrumentos percibidos como más estables, como los bonos del Tesoro de EEUU, el oro o el dólar.

Flight to quality es un comportamiento típico durante períodos de turbulencia financiera o política , cuando los inversores priorizan preservar capital antes que buscar retornos elevados.

En la práctica, este proceso suele comenzar cuando ocurre un evento inesperado que aumenta la percepción de riesgo global. Crisis financieras, conflictos bélicos, shocks energéticos o tensiones geopolíticas suelen actuar como detonantes.

Este movimiento ya comenzó a observarse en los mercados globales durante las últimas semanas. La escalada de tensiones en Medio Oriente y la volatilidad en los precios de la energía provocaron caídas en las bolsas y una mayor demanda por activos defensivos.

En este contexto, el dólar y el oro volvieron a ganar protagonismo como refugios de valor, mientras los inversores redujeron posiciones en renta variable.

El fenómeno también impacta directamente en la dinámica de las bolsas. Cuando se produce un “flight to quality”, los precios de los activos seguros tienden a subir debido al aumento de la demanda, mientras que los activos de mayor riesgo suelen caer.

eeuu wall street Qué es el "flight to quality" que Wall Street está aplicando actualmente por la guerra en Medio Oriente Depositphotos

"El conflicto con Irán golpeó a los mercados globales. Lo que más afecta no es solo el hecho en sí, sino la incertidumbre sobre su alcance. Cuando los inversores perciben que el conflicto puede escalar, los mercados tienden a caer porque se vuelve muy difícil estimar las consecuencias económicas y geopolíticas", relató el analista y asesor financiero Mariano Monferini.

Cabe recalcar que, en el escenario actual, los bonos del Tesoro estadounidense no están gozando de un fuerte incremento de precios y, por ende, de una baja en sus rendimientos, dado que el mercado también observa algunas variables macroeconómicas.

"El ´flight to quality´ está en modo intenso pero distorsionado por el shock petrolero y geopolítico. No es el clásico ‘todo a Treasuries y caída de tasas de interés‘ que vimos en 2008, marzo 2020 o incluso octubre 2023. Es un flight to quality ‘estanflacionario‘: los inversores huyen del riesgo, pero al mismo tiempo temen inflación importada fuerte, por lo que el movimiento no es 100% puro hacia bonos largos", mencionó Mariano Sardáns, de FDI Gerenciadora de Patrimonios.

En busca de la liquidez

De todas formas, el movimiento suele venir acompañado por lo que los analistas llaman “flight to liquidity”, es decir, una preferencia por activos que además de ser seguros también pueden convertirse rápidamente en efectivo.

Por ese motivo, el dinero muchas veces termina en instrumentos como fondos monetarios o deuda pública de corto plazo.

Durante episodios de volatilidad, los inversores incluso llegaron a privilegiar directamente el efectivo. En medio de la tensión geopolítica y la caída de las bolsas, se registraron fuertes entradas de capital a fondos de mercado monetario y salidas de fondos de acciones globales, lo que reflejó el aumento de la cautela entre los inversores.