Un medio de Inglaterra advirtió por los "10 trucos sucios y artimañas" de Dibu Martínez para desestabilizar rivales + Agregar ámbito en









En la previa de la semifinal que se jugará este miércoles en Atlanta, un medio británico repasó las maniobras psicológicas que hicieron famoso al arquero argentino.

El diario británico aseguró que el arquero campeón del mundo sigue siendo un especialista en sacar de eje a sus rivales, incluso tras los cambios reglamentarios impulsados por la IFAB.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. En la previa del esperado clásico, la prensa británica volvió a poner el foco en Emiliano "Dibu" Martínez y en su capacidad para sacar de eje a los rivales con sus ya conocidas maniobras psicológicas. El diario The Sun publicó un extenso informe en el que repasó los "10 trucos sucios y artimañas" que, según el medio, el arquero argentino utiliza para condicionar a los ejecutantes, especialmente en las definiciones por penales.

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El objetivo del artículo fue advertir a Harry Kane y al resto del plantel inglés sobre el desafío mental que representa enfrentar al campeón del mundo. En tanto, la prensa francesa cuestionó sin piedad a su selección tras la eliminación ante España.

La prensa inglesa lanzó una advertencia sobre el Dibu y sus artimañas Entre las conductas mencionadas aparecen las conversaciones con los pateadores antes de la ejecución, las demoras deliberadas para romper el ritmo del rival, los gestos intimidatorios, las miradas fijas y hasta el hábito de mover o alejar la pelota antes de un disparo. También recuerda celebraciones efusivas y actitudes teatrales que convirtieron al marplatense en uno de los arqueros más polémicos del fútbol internacional.

El periódico británico señala que muchas de esas acciones fueron protagonistas durante el Mundial de Qatar 2022, cuando Martínez resultó decisivo en las tandas frente a Países Bajos y Francia, actuaciones que le permitieron ganar el Guante de Oro y consolidar su reputación como especialista en penales.

En Inglaterra creen que el arquero argentino puede ser determinante no solo por sus atajadas, sino también por el impacto psicológico que genera en los rivales. La publicación también recuerda que, tras aquellas actuaciones, la International Football Association Board (IFAB) endureció las reglas para limitar las maniobras de distracción de los arqueros durante los penales. Sin embargo, sostiene que Martínez continúa buscando los límites del reglamento para obtener una ventaja psicológica sobre sus adversarios.

Con ese antecedente, el medio inglés remarca que Kane, Jude Bellingham y el resto del seleccionado deberán mantener la calma si el partido llega a definirse desde los doce pasos. Para la prensa británica, además del talento futbolístico de Argentina, el "factor Dibu" puede convertirse en uno de los grandes condicionantes de la semifinal. Los 10 trucos sucios de Dibu Martínez, según The Sun Según el artículo de The Sun, estos son los 10 "trucos" o "dirty tricks" que atribuye a Emiliano "Dibu" Martínez para desestabilizar a sus rivales, especialmente en las tandas de penales. El listado refleja la caracterización que hace el tabloide británico, no necesariamente hechos sancionables por el reglamento. Acercarse al ejecutante antes del penal para romper su concentración (una práctica que hoy está restringida por los cambios en el reglamento).

para romper su concentración (una práctica que hoy está restringida por los cambios en el reglamento). Hablarle al pateador y provocarlo verbalmente, diciéndole que sabe hacia dónde va a rematar o intentando intimidarlo.

y provocarlo verbalmente, diciéndole que sabe hacia dónde va a rematar o intentando intimidarlo. Demorar la entrega de la pelota para alargar la espera antes de la ejecución.

para alargar la espera antes de la ejecución. Tirar la pelota lejos del punto penal , como hizo con Aurélien Tchouaméni en la final de Qatar 2022, obligándolo a ir a buscarla.

, como hizo con Aurélien Tchouaméni en la final de Qatar 2022, obligándolo a ir a buscarla. Reclamarle al árbitro antes de la ejecución para interrumpir el ritmo del lanzador y generar una pausa adicional.

antes de la ejecución para interrumpir el ritmo del lanzador y generar una pausa adicional. Aprovechar su físico (1,95 metros) para imponerse visualmente y ocupar la mayor parte posible del arco.

para imponerse visualmente y ocupar la mayor parte posible del arco. Mantener un contacto visual permanente con el ejecutante para aumentar la presión psicológica.

con el ejecutante para aumentar la presión psicológica. Festejar de manera exagerada cada penal atajado para incrementar la presión sobre el siguiente pateador.

cada penal atajado para incrementar la presión sobre el siguiente pateador. Asumir el papel de "villano" , alimentándose del ambiente hostil y provocando al público rival.

, alimentándose del ambiente hostil y provocando al público rival. Dar rebotes calculados, una práctica que, según un exentrenador de sus divisiones inferiores citado por el artículo, utilizaba desde joven para inducir a los delanteros a tomar decisiones apresuradas.