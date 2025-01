Los salarios formales mejoraron en noviembre, pero en el primer año de la era Milei perdieron 4,9% real

Los salarios privados registrados exhibieron una mejora de 3,3% en noviembre, mientras que el sector público empardó la inflación de ese mes, 2,7% . En los primeros once meses de 2024, los haberes avanzaron 140,8% y 115,6%, respectivamente. Esto implicó un alza acumulada de 132% .

El Ministerio de Economía festejó el dato de salarios: qué hay detrás

"Los salarios continúan creciendo por encima de la inflación", celebró el Palacio de Hacienda en su cuenta oficial de la res social X (ex Twitter) y acompañó la publicación con una placa que muestra que los salarios crecieron 138% (acumulado en los primeros 11 meses de 2024), mientras que la inflación fue del 112% y la Canasta básica creció 82,5%. Sin embargo, no es azaroso el dato que toma la cartera comandada por Luis "Toto" Caputo, ya que, si tomase el valor interanual, se encontraría por debajo del índice de precios al consumidor (IPC), ya que los salarios subieron 159,1% y la inflación, un 166%.

Asimismo, el dato que toma Economía es el índice de salario, que incluye los registrados privados y públicos, y los no registrados. Este último segmento, tiene un atraso de cinco meses en la medición, ya que se hace en base a las Encuesta de Población de los Hogares (EPH) y "surge de trabajar con los promedios trimestrales móviles de las medias geométricas de los ingresos horarios", según explica el instituto estadístico. En un contexto de desaceleración inflacionaria, el aumento de haberes de trabajadores sin descuento es mucho más alto al normal. Cabe destacar que, si se toma el mes de junio -5 meses antes de noviembre, que es el mes al que equivaldría esta medición- la inflación fue de 4,6%, poco menos del doble que la de noviembre, por ende, el incremento de sueldos también es más alto.

El Índice de salarios continúa creciendo por encima de la inflación, acumulando una suba de 138% de enero a noviembre de 2024, mientras que el Índice de precios al consumidor se ubicó en 112% en el mismo período. pic.twitter.com/oNUipnst28 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) January 24, 2025

Salarios: ¿por qué cae el consumo si los salarios se recuperan?

Las ventas en los supermercados se redujo 7,6% en noviembre, al mismo tiempo que los salarios privados registrados mejoraron tenuemente su poder adquisitivo. No así los públicos y no registrados. El fenómeno de que los salarios mejoren y no lo haga el consumo tiene un punto en el planteo que lleva Ámbito hace meses sobre el cambio en la canasta de consumo con la que el INDEC mide la inflación, con una ponderación más ajustada a la realidad de los argentinos.

En ese sentido, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) plantea que si se hubiese medido de manera correcta la inflación, el poder de compra de los salarios no habría mejorado, sino, por el contrario, hubiese caído.

En el informe se explica que la correlación entre el salario promedio registrado de la economía y las ventas en supermercados es de 0,838 entre enero de 2017 y noviembre de 2023. En cambio, desde noviembre 2023 al mismo mes del año pasado el índice se desploma a -0,05. Cabe destacar que, el indicador establece que 1 equivale a una correspondencia total y cero representa una correspondencia nula.

“¿Cómo se explica esta divergencia? La razón es que la medición de inflación actual no representa la canasta de consumo de los argentinos. Refleja una recuperación salarial distorsionada”, concluye el informe.