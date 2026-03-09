Luis Caputo anunció un nuevo proyecto dentro del RIGI, con una inversión de más de 4.500 millones de dólares + Seguir en









Se trata de un proyecto de Pampa Energía, para upstream en su yacimiento de Rincón de Aranda, ubicado en el corazón de Vaca Muerta. Además de la producción petrolera, la inversión contempla "la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos".

El proyecto de Pampa Energía tiene una inversión estimada en más de 4.500 millones de dólares.

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó este lunes que Pampa Energía solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con un proyecto de upstream en el yacimiento Rincón de Aranda. La inversión está estimada en más de 4.500 millones de dólares.

Según explicó el funcionario, la iniciativa está destinada tanto al desarrollo del yacimiento como a la construcción de infraestructura energética, entre ella plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos que permitirán procesar y transportar la producción.

Caputo señaló además que la aplicación del RIGI permitiría viabilizar el desarrollo de la zona norte del bloque, lo que implicaría la perforación de más de 100 pozos adicionales y un avance más rápido en la explotación del área.

De acuerdo con lo planteado por el ministro, el proyecto también aceleraría el ramp up de producción y prolongaría el plateau productivo del yacimiento, que incluso podría superar el nivel previsto en su diseño original.

Pampa Energía solicitó el RIGI para el upstream en su yacimiendo Rincón de Aranda.

Pampa Energía solicitó el RIGI para el upstream en su yacimiendo Rincón de Aranda.

El proyecto contempla una inversión estimada de más de 4.500 millones de dólares para la producción de petróleo en el área y la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos…