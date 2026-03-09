Elecciones Colombia 2026: quiénes son los candidatos a la presidencia + Seguir en









Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los tres ganadores de las consultas interpartidistas realizadas este domingo 8 de marzo.

El calendario electoral establece el 13 de marzo de 2026 como el plazo final para que figuras como Germán Vargas Lleras, o cualquier otro ciudadano interesado, formalicen su inscripción a la presidencia.

Tras conocerse los resultados de las consultas del 8 de marzo, Colombia consolidó el grupo de 16 candidatos que irán a las urnas el 31 de mayo de este año. La definición de los tres últimos ganadores cerró oficialmente la baraja de aspirantes para la primera vuelta presidencial de 2026.

El panorama electoral quedó definido con el triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, Roy Barreras en el Frente por la Vida y Claudia López en la Consulta de las Soluciones. Con estos resultados, los tres dirigentes formalizaron sus candidaturas y se integraron plenamente a la carrera por la jefatura de Estado.

Por su parte, Iván Cepeda aseguró su lugar en la primera vuelta tras vencer a Carolina Corcho en la consulta del Pacto Histórico, luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara inviable su participación en el Frente por la Vida. En paralelo, el abogado penalista Abelardo de la Espriella, líder de la firma De Espriella Lawyers, formalizó su aspiración con el movimiento Defensores de la Patria. A ellos se suma Sergio Fajardo, quien reincide en la contienda tras sus experiencias electorales en 2018 y 2023.

Paloma Valencia consolidó su candidatura presidencial al superar los dos millones y medio de sufragios en la Gran Consulta por Colombia, imponiéndose sobre Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila. En la Consulta de las Soluciones, Claudia López hizo lo propio frente a Leonardo Huertas, oficializando su aspiración nacional como líder de su coalición.

Con perfiles que van desde la medicina hasta la diplomacia, la carrera presidencial suma a Roy Barreras y a ex-colaboradores del gobierno Petro como Murillo, Reyes y Lizcano. Juan Fernando Cristo evitó las consultas para asegurar su cupo directo. La competencia la cierran Daniel Palacios y Miguel Uribe Londoño, quien tras su salida del uribismo, busca la presidencia bajo la bandera de los Demócratas Colombianos.

En los últimos candidatos se incluye perfiles diversos: el excontralor Felipe Córdoba, quien ahora busca la presidencia por firmas tras apartarse del conservatismo; la experimentada Clara López, avalada por el Movimiento Unitarios; y Santiago Botero, un empresario e ingeniero agrónomo formado en Honduras que debuta en la contienda con el grupo Colombia, Pa Lante Unida. El calendario electoral establece el 13 de marzo de 2026 como el plazo final para que figuras como Germán Vargas Lleras, o cualquier otro ciudadano interesado, formalicen su inscripción a la presidencia. Colombia eligió al nuevo Congreso de la República Este domingo 8 de marzo, Colombia eligió al nuevo Congreso de la República, donde se definió a los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Según el preconteo de la Registraduría, con el 99,56% de las mesas informadas, el Pacto Histórico fue la fuerza política más votada en el Senado, con 4.413.636 votos. Le siguen el Centro Democrático (3.035.715 votos), el Partido Liberal (2.275.182), la Alianza por Colombia (1.904.154) y el Partido Conservador (1.863.663).

