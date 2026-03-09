First Quantum avanza con el RIGI para Taca Taca: inversión de u$s5.250 millones y hasta 6.000 empleos

El CEO de First Quantum se reunió con el canciller Pablo Quirno en la previa al Argentina Week y confirmó que el proyecto Taca Taca prepara su ingreso al RIGI.

Tristán Pascall y Pablo Quirno, mano a mano. Con el avance de Taca Taca y la posible presentación al RIGI en los próximos meses, First Quantum busca consolidar su presencia en el país y posicionar a la Argentina como uno de los nuevos polos cupríferos del mundo.

La minera canadiense First Quantum Minerals (FMQ) ratificó su apuesta por la Argentina y avanza en la presentación de su proyecto cuprífero Taca Taca al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , en el marco de una inversión estimada en u$s5.250 millones .

El anuncio se produjo tras una reunión de trabajo entre el CEO global de la compañía, Tristan Pascall , y el canciller Pablo Quirno durante el inicio de la Argentina Week . Allí, ambas partes repasaron el estado de los proyectos de la empresa en el país y las condiciones para avanzar con uno de los desarrollos mineros más grandes proyectados para la próxima década.

“Taca Taca consolida la presencia de First Quantum en el país y es uno de los yacimientos de cobre más relevantes de Argentina” , señaló Quirno tras el encuentro. Según detalló el funcionario, el proyecto generaría unos 4.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y alrededor de 2.000 empleos directos en operación , posicionándose como uno de los emprendimientos greenfield más importantes en carpeta para el sector minero argentino.

En el Argentina Day , Tristan Pascall va a compartir escenario y presentación junto a Rob McEwen , de McEwen Mining, y Simon Trott , CEO de Rio Tinto, bajo la moderación de Daniel González , ministro coordinador de Energía y Minería de la Nación. Este bloque minero se realizará en torre del J.P. Morgan Chase, ubicada en 270 Park Aveneu en Nueva York, el martes de 15.40 a 16.20 hs local. El título del panel es: "Desbloqueando la frontera minera de Argentina: La próxima potencia mundial en minerales críticos".

Ubicado en la provincia de Salta , Taca Taca volvió a ocupar un lugar central en la agenda minera luego de que la compañía publicara un nuevo informe técnico bajo estándar NI 43101 , documento que actualiza los principales parámetros científicos, económicos y operativos del proyecto.

Taca Taca Salta proyecto cobre First Quantum Minerals

El estudio consolida al yacimiento como uno de los activos con mayor probabilidad de desarrollo en el corto plazo dentro del portafolio global de First Quantum, tanto por su escala como por su potencial de competitividad en la curva internacional de costos.

De acuerdo con el reporte, el depósito cuenta con reservas minerales estimadas en 1.990 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,42% de cobre y 0,09 gramos por tonelada de oro.

En términos productivos, el diseño del proyecto prevé una producción promedio cercana a las 250.000 toneladas de cobre anuales durante la primera década de operación, con picos que podrían alcanzar 323.000 toneladas por año. A lo largo de la vida útil de la mina, la producción promedio estimada ronda las 209.000 toneladas anuales.

El proyecto también contempla subproductos relevantes: la producción de oro podría alcanzar unas 133.000 onzas anuales en los primeros diez años, con un promedio de 96.000 onzas a lo largo de la vida de la mina.

Taca Taca Salta Minería cobre Taca Taca

Infraestructura clave para el Norte

El desarrollo de Taca Taca no solo implica la construcción de una gran operación minera a cielo abierto. También incluye una importante red de infraestructura energética, logística y de transporte que podría transformar la conectividad del norte argentino.

Entre las obras previstas se destacan una línea de transmisión eléctrica de 345 kV de aproximadamente 140 kilómetros, la instalación de fibra óptica para mejorar la conectividad de comunidades como Tolar Grande y Pocitos, y la rehabilitación del corredor ferroviario que conecta con Socompa y los puertos del Pacífico en Chile.

Estas inversiones se integran al desarrollo del Corredor Bioceánico de Capricornio, una red logística de aproximadamente 2.400 kilómetros destinada a conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico atravesando Brasil, Paraguay, el norte argentino y Chile.

La importancia del RIGI para financiar el proyecto

Taca Taca Salta cobre minería Taca Taca

Para la compañía, el avance del proyecto está estrechamente vinculado a la estabilidad regulatoria que ofrece el RIGI, un factor clave para inversiones mineras de gran escala que requieren plazos de desarrollo muy extensos.

“El régimen es fundamental porque proyectos como Taca Taca implican inversiones de alto capital en ubicaciones remotas y con horizontes de varias décadas”, explicó Roelof Brits, gerente de desarrollo de proyectos de First Quantum, en una reciente entrevista con Global Business Report.

Según el ejecutivo, sin un marco de estabilidad fiscal y regulatoria a largo plazo sería muy difícil estructurar el financiamiento necesario para este tipo de emprendimientos.

Actualmente, la empresa trabaja en cinco frentes clave para avanzar hacia la etapa de construcción: la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA), el desarrollo del programa hídrico en la Puna, la preparación del financiamiento y posibles asociaciones estratégicas, la solicitud de ingreso al RIGI y la consolidación del vínculo con las comunidades locales.

Taca Taca minería monitoreo agua Tolar Grande Trabajo de monitoreo de agua con las comunidades locales cercanas a Taca Taca.

Roelof Brits también explicó que uno de los ejes centrales del trabajo actual es el programa hidrogeológico que la compañía desarrolla en la región. “Taca Taca se encuentra en un entorno relativamente árido, por lo que estamos construyendo una comprensión hidrogeológica integral que prioriza la sostenibilidad de las fuentes de agua por sobre su disponibilidad inmediata”, señaló. Según detalló, los estudios abarcan más de 500 kilómetros cuadrados en el área del Salar de Arizaro, con el objetivo de entender cómo responden los acuíferos frente a distintos escenarios de extracción y definir estrategias que minimicen impactos ambientales.

Brits también destacó que el proyecto busca consolidar una base social sólida antes de avanzar hacia la etapa de construcción. En ese sentido, afirmó que la compañía mantiene un trabajo constante con comunidades y autoridades locales para asegurar que el desarrollo cuente con respaldo territorial. “Nuestro objetivo es que, cuando llegue el momento de iniciar la construcción, tengamos los pilares técnicos, financieros, ambientales y sociales completamente establecidos”, explicó.

El cobre y la transición energética

El interés por desarrollar proyectos como Taca Taca también se explica por los fundamentos del mercado global del cobre. De acuerdo con estimaciones citadas por First Quantum y la consultora Wood Mackenzie, la demanda mundial de cobre -actualmente cercana a 23,5 millones de toneladas anuales- podría crecer un 24% hacia 2035, impulsada por la electrificación, la transición energética, los vehículos eléctricos y la expansión de los centros de datos.

Ese crecimiento implicaría un aumento adicional de 8,2 millones de toneladas de demanda, lo que requeriría el equivalente a más de 30 proyectos del tamaño de Taca Taca para equilibrar el mercado.

“Argentina está bien posicionada porque alberga varios recursos de cobre de alta calidad aún sin desarrollar, entre ellos Taca Taca”, destacó Brits.

Taca Taca minería Salta Nicolás Carvalho Ochoa / IG: carvalho_ochoa_fotografo

Expansión regional de First Quantum

First Quantum es una de las principales compañías cupríferas del mundo y opera grandes minas en Zambia, Turquía, España, Finlandia y Australia, especializándose en el desarrollo de grandes depósitos tipo pórfido. Energy Report visitó y recorrió las instalaciones y operaciones mineras en Zambia, donde se pudo comprobar de primera mano cómo trabaja FMQ en África, donde es uno de los mayores productores de cobre.

La empresa también es propietaria del proyecto Cobre Panamá, que llegó a producir más de 350.000 toneladas anuales de cobre antes de su paralización y que se encuentra próximo a reactivarse.

En paralelo, la compañía decidió abrir nuevas oficinas en Mendoza para expandir su presencia exploratoria en la provincia cuyana, una decisión que el gobierno provincial interpreta como una señal de reposicionamiento de la minería argentina en el escenario internacional.