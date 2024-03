Luis Caputo celebró que un fabricante bajó sus precios y pidió a las empresas que hagan lo mismo

La empresa anunció que bajará un 10% en todos los productos de la lista defendiendo la industria nacional pero con un párrafo remarcando la presión impositiva.

Embed Si combinamos ortodoxia macroeconómica con actitudes empresarias como esta, vamos a salir de este lío antes de lo esperado por nadie.

pic.twitter.com/XpK096DN7B — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 31, 2024

Luis Caputo sigue señalando a los empresarios la necesidad de bajar los precios

Luego de reunirse con supermercadistas tres semanas atrás y de habilitar la apertura de importaciones, Luis Caputo sigue señalando a los empresarios la necesidad de bajar los precios en las góndolas de los supermercados. “Hay precios que no pueden estar ahí, es un empujoncito para que empiecen a bajar”, dijo el funcionario.

El jefe del Palacio de Hacienda, en una charla ante empresarios en AmCham Summit, consideró que la reunión con la industria de consumo masivo y supermercados “fue muy buena” y que “reconocieron” que habían establecido precios con un escenario cambiario de dólar “a 2.000 o 3.000 pesos”. “Hay precios que no pueden estar ahí”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

“Es importante también para la gente. Imagínense que alguien que llega rascando a fin de mes, le sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento, de góndolas y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, se van a preguntar: ¿Este es el modelo? No estamos pidiendo una baja, pero que reflejen más o menos las condiciones que estamos viviendo. Hay que dar un empujoncito para que puedan negociar con los productores, forzar la competencia. Este momento lo amerita. La gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel razonable, no está bueno. No es en todos los productos sino canasta básica”, dijo Caputo.