Luis Caputo explicó qué impulsó la inflación de octubre y defendió el rumbo económico + Agregar ámbito en









El ministro de Economía atribuyó parte del 2,2% a los cambios en el Régimen de Zona Fría. Además, destacó que la medición núcleo fue del 1,5%, su nivel más bajo desde julio de 2025.

Luis Caputo explicó qué impulsó la inflación de octubre y defendió el rumbo económico. Mariano Fuchila

Tras la difusión del informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que ubicó la inflación de octubre en el 2,2%, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cuáles fueron los factores que incidieron en la medición y destacó la desaceleración de la inflación núcleo. Según el funcionario, el impacto de los cambios en el Régimen de Zona Fría fue determinante para el resultado mensual, mientras que el indicador que excluye precios regulados y estacionales se ubicó en su nivel más bajo en más de un año.

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A través de una publicación en sus redes sociales, Caputo detalló que los precios regulados aumentaron un 2,9%, mientras que los estacionales registraron una suba del 5,5%. "El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", señaló.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda puso el foco en el desempeño de la inflación núcleo, que fue del 1,5% en octubre, su registro más bajo desde julio de 2025. Además, destacó que, si se excluye ese mes, tanto el indicador como su promedio trimestral alcanzaron sus menores niveles desde enero de 2018.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES

El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados

La variación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2026 En la comparación interanual, la inflación general llegó al 33,1% y acumuló tres meses consecutivos de desaceleración. Por su parte, la inflación núcleo fue del 30,7%, los precios estacionales aumentaron un 28,2% y los regulados treparon un 43,7%. Entre las divisiones con menores incrementos se destacó prendas de vestir y calzado, con apenas un 10% interanual.

INDEC: cuáles fueron los rubros que más subieron en octubre El IPC de octubre marcó una aceleración respecto del 1,9% registrado en septiembre y se convirtió en la variación mensual más alta de los últimos seis meses. Para encontrar un incremento superior hay que remontarse a abril, cuando el índice había alcanzado el 2,6%.

El resultado estuvo atravesado por el comportamiento de los servicios y los precios estacionales, en un mes en el que las modificaciones del Régimen de Zona Fría tuvieron incidencia sobre los gastos de vivienda, electricidad y gas. Aun así, el Gobierno destacó la evolución de la inflación núcleo como una señal favorable dentro del proceso de desaceleración de los precios.