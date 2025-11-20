ARCA firmó un convenio con la Aduana de EEUU para profundizar la modernización y la seguridad fronteriza

Juan Pazo encabezó la firma del acuerdo con la CBP en Washington. El entendimiento busca reforzar controles, agilizar el comercio bilateral y avanzar hacia una Aduana 100% digital sin trámites presenciales.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , Juan Pazo , firmó este jueves en Washington un acuerdo de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos . El convenio profundiza la modernización de procesos, la digitalización de trámites y la coordinación bilateral para robustecer la seguridad fronteriza y agilizar el comercio entre ambos países.

El entendimiento se inscribe en la estrategia de la actual gestión para "modernizar y automatizar" los sistemas vinculados al comercio exterior, el tránsito de pasajeros y los procedimientos de control aduanero.

Según detalló el organismo, una coordinación más estrecha con la autoridad aduanera estadounidense permitirá "potenciar la capacidad de identificar amenazas, combatir delitos transnacionales y cumplir con los estándares internacionales", conforme a las pautas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) .

La cooperación facilitará la implementación de controles más inteligentes , basados en matrices de riesgo, y al mismo tiempo promoverá un incremento del flujo de comercio legítimo entre ambos países. Entre los beneficios esperados, se destaca una reducción de los tiempos logísticos , con impacto directo en la competitividad del sector privado que opera en el intercambio bilateral.

La firma del convenio marco se realizó en la ciudad de Washington . Pazo estuvo acompañado por el titular de la Dirección General de Aduanas , José Andrés Velis , mientras que en representación de la CBP participó su subcomisionado ejecutivo adjunto, Donald R. Stakes .

Desde ARCA subrayaron que este hito consolida el avance hacia una Aduana 100% digital, sin uso de papel ni trámites presenciales, con mejoras tanto para ciudadanos como para operadores del comercio internacional.

Javier Milei sobre el acuerdo con EEUU: "Ellos tienen para poner en la mesa muchísimas más cosas que nosotros"

A una semana del anuncio, el presidente, Javier Milei, volvió a referirse al acuerdo comercial con Estados Unidos y respondió a las críticas que se hicieron sobre un "desequilibrio" en las condiciones del mismo.

"En la parte comercial, la queja que se hace es que el grande se come al chiquito o que la cantidad de productos nuestros que entran es menor a la de ellos. La verdad es que esas son miradas incorrectas. Su economía es más grande, con lo cual, ellos tienen para poner en la mesa muchísimas más cosas que nosotros”, detalló en este sentido el jefe de Estado.

Sobre el acuerdo - perseguido por su gestión desde que llegaron al poder en diciembre de 2023 - Milei calificó: "Es histórico. Los países que se aliaron con Estados Unidos progresaron fuertemente".

JAVIER MILEI Y DONALD TRUMP Milei se refirió al acuerdo comoercial con EEUU´. Presidencia

"Hay una cuestión de índole miserable de la política que consiste en menospreciar y bastardear cada una de las acciones que nosotros tomamos. Es parte del paisaje. Hay personas que no quieren o no pueden tomar dimensión histórica de las cosas que estamos haciendo", cuestionó el líder libertario.

Así, el máximo mandatario argentino reconoció que la economía de la Argentina no es tan grande como la de Estados Unidos - que cuenta con una mayor oferta de productos - pero negó el "desequilibrio" y cruzó a la oposición: “Yo lo podría entender en una persona que no está formada en economía”.