"Corrección de precios relativos": la explicación de Luis Caputo sobre por qué la inflación no desacelera.

A través de su cuenta de X, el ministro de Economía defendió el rumbo del programa económico del Gobierno y sostuvo que la suba de precios responde al reordenamiento de la economía tras años de distorsiones.

Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 2,9% en febrero , el ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que la economía atraviesa un proceso de “ corrección de precios relativos ”.

A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el titular del Palacio de Hacienda explicó que el ajuste responde a distorsiones acumuladas durante más de dos décadas , que "generaron estancamiento en la actividad y una tendencia inflacionaria creciente". En ese sentido, Caputo afirmó que esta corrección es necesaria para ordenar la macroeconomía y sentar las bases de un crecimiento sostenido.

Además, el funcionario defendió el rumbo del programa económico al remarcar que el equilibrio fiscal, el control de la cantidad de dinero y la mejora del balance del Banco Central de la República Argentina son pilares clave para que la inflación converja “ por primera vez en décadas ” a niveles internacionales.

El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%. La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba…

En ese marco, Caputo también desglosó la composición del índice y señaló que la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se ubicó en 3,1% . Al mismo tiempo, los bienes y servicios regulados registraron un incremento del 4,3% , mientras que los componentes estacionales mostraron una caída del 1,3%.

Asimismo, indicó que la variación interanual de precios alcanzó el 33,1% . Dentro de ese registro, los bienes acumularon una suba del 28,4% , mientras que los s ervicios avanzaron 43,4% , una diferencia que, según explicó, refleja dinámicas distintas dentro de la estructura de precios de la economía.

El ministro también destacó la evolución reciente de la actividad económica y aseguró que el país registró una mejora del 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En ese contexto, sostuvo que las políticas de equilibrio fiscal, el control de la emisión y el fortalecimiento del balance del Banco Central de la República Argentina son ejes centrales para consolidar el proceso de desinflación.

La inflación de febrero se mantuvo en el 2,9%

Contrariamente a lo que esperaba el mercado, la inflación continúa presionada y se mantuvo en el 2,9% durante febrero, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se destacó la aceleración de la Núcleo, que se aceleró del 2,6% al 3,1%, impulsada fuertemente por el salto de la carne. En tanto, la variación interanual se aceleró al 33,1%, mientras que en el acumulado del primer bimestre del año marcó el 5,9%.

Se trató del noveno mes consecutivo que la inflación no se desacelera, pese a que febrero es un mes con menor cantidad de días por lo que el aumento de precios suele ser menor. De cara hacia adelante, para marzo se espera un mayor peso de la Guerra en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo y lo llevó cerca de los u$s100 por barril, lo que ya comienza a trasladarse de a poco en los surtidores de las estaciones de servicio y generará mayor inflación. De esta manera, se aleja la posibilidad de que la inflación arranque con 0% en julio o agosto, como dijo el presidente Javier Milei.

En esa línea, la economista de GMA Capital, Rocío Bisang, explicó a Ámbito que "un aumento del 10% en el precio de los combustibles se traduce en aproximadamente 0,4 puntos porcentuales (p.p.) adicionales de inflación, por lo que va a ser un tema a seguir de cerca este mes".

La Núcleo se aceleró al 3,1% desde el 2,6%, al igual que los Regulados, que saltaron al 4,3%, impulsados por el aumento de tarifas de gas, agua y electricidad, así como también por la modificación de los subsidios. En tanto, los Estacionales cayeron 1,3%, después del nulo aumento de prendas de vestir (0%).