Luis Caputo e Ignacio Torres firmaron un acuerdo para avanzar con un crédito de u$s150 millones para Chubut + Agregar ámbito en









Los fondos de CAF financiarán mejoras en el abastecimiento de agua potable para cuatro ciudades de la Patagonia, con más de 286.000 beneficiarios directos.

Luis Caputo e Ignacio Torres firmaron la contragarantía para avanzar con el financiamiento de CAF destinado a obras hídricas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que firmó con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, la contragarantía necesaria para avanzar con un financiamiento de u$s150 millones de CAF, destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable en la cuenca del río Senguer. El programa alcanza a localidades de Chubut y Santa Cruz y apunta a reducir las pérdidas del sistema y fortalecer la infraestructura hídrica regional.

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Según detalló el funcionario, las obras beneficiarán directamente a 286.347 habitantes de Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en Chubut, y de Caleta Olivia, en Santa Cruz, mientras que tendrán un impacto indirecto sobre otras 362.572 personas.

“Muy buena reunión con el gobernador de Chubut”, expresó Caputo en su cuenta de X, donde destacó que el proyecto permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo de la región. También ratificó la intención del Gobierno de orientar el financiamiento de organismos multilaterales a proyectos estratégicos de las provincias.

Muy buena reunión con el gobernador de Chubut, @NachoTorresCH, en la que firmamos la contragarantía para avanzar con un financiamiento de @AgendaCAF por USD 150 millones.



El programa permitirá garantizar el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer, reducir las… pic.twitter.com/rkFMQV2DMS — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 18, 2026 Qué contempla el programa para mejorar el suministro de agua Los recursos corresponden al Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia de Chubut, aprobado por el directorio de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en junio de 2025. Además de mejorar la continuidad y la seguridad del suministro, la iniciativa busca reducir las pérdidas de agua y la huella de carbono del sistema. El organismo informó que alrededor del 70% de la operación es elegible como financiamiento verde.

La intervención apunta a modernizar una infraestructura que combina dos acueductos construidos en 1966 y 1999, que funcionan en paralelo para transportar agua potable hasta los centros de distribución de las localidades abastecidas.

El contrato de préstamo fue firmado este martes en Buenos Aires por Torres y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, como parte de los pasos para instrumentar el financiamiento de hasta u$s150 millones. El contrato de préstamo fue firmado este martes en Buenos Aires por Torres y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, como parte de los pasos para instrumentar el financiamiento de hasta u$s150 millones. Para qué sirve la contragarantía firmada con Nación La firma anunciada por Caputo se suma al esquema autorizado en septiembre por el Gobierno nacional. Ese mecanismo establece que la Argentina actúa como garante de las obligaciones financieras de Chubut ante CAF, mientras que la contragarantía fija las condiciones bajo las cuales la provincia responde por los compromisos derivados del préstamo. De esta manera, el acuerdo permite avanzar en la instrumentación del crédito para las obras de abastecimiento. El anuncio no precisó una fecha de desembolso ni de inicio de los trabajos, aunque Caputo destacó que el objetivo es fortalecer la infraestructura y acompañar el desarrollo regional.