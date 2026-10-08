Manual del plazo fijo: ¿qué es la TNA y por qué es tan importante para elegir el mejor rendimiento?

El comparador del Banco Central reúne las tasas informadas por las entidades para depósitos online a 30 días.

La Tasa Nominal Anual (TNA) es uno de los primeros datos que hay que observar al momento de considerar un plazo fijo . Hablamos del porcentaje que toma el banco como referencia para calcular los intereses de una colocación , pero no significa que ese sea el rendimiento que el ahorrista va a obtener en un período de 30 días.

La diferencia es importante porque un depósito a plazo fijo tiene una duración determinada . En el caso de una colocación tradicional en pesos a 30 días, hay que llevar la tasa anual al período de la inversión para conocer cuánto dinero se va a ganar .

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece un comparador oficial que permite consultar las tasas informadas por las entidades para plazos fijos online. La herramienta toma como referencia una colocación de $100.000 a 30 días y permite observar las propuestas de los diez bancos con mayor volumen de depósitos , además de otras entidades.

La TNA es una tasa expresada en términos anuales . En un plazo fijo de 30 días, no se aplica directamente el porcentaje completo sobre el dinero depositado, porque el capital permanece inmovilizado solamente durante una parte del año.

Por ejemplo, si una entidad ofrece una TNA del 20%, el cálculo para 30 días se hace tomando esa tasa, dividiéndola por 365 y multiplicándola por los días de la colocación .

También hay que diferenciarla de la Tasa Efectiva Anual (TEA). La TEA contempla el efecto de reinvertir los intereses y permite medir cuánto se obtendría en un año si se renovara la inversión. Para una persona que solamente quiere saber cuánto va a cobrar al vencimiento de un plazo fijo de 30 días, la TNA informada por el banco permite hacer el cálculo.

Las tasas del comparador del BCRA corresponden a plazos fijos online en pesos a 30 días y pueden cambiar cuando se modifica el monto o el plazo de la inversión. Por eso, el porcentaje que aparece en la herramienta hay que tomarlo como referencia para esa operación y no como una tasa universal para cualquier plazo fijo.

Los bancos informan sus propias tasas al organismo. Las entidades deben reportar las modificaciones en tasas, características y condiciones de sus productos, y la información se actualiza durante los días hábiles.

En conclusión, la TNA sirve para comparar, pero antes de confirmar una inversión hay que revisar la tasa que muestra la entidad para el monto y el plazo elegidos. En la mayoría de bancos, la TNA para un plazo fijo a 30 días no es la misma que para una inversión a 60 o 90 días.

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Ranking de las tasas que ofrecen los principales bancos hoy

El comparador del BCRA muestra diferencias importantes entre los principales bancos del sistema. Para una colocación online de $100.000 a 30 días, estas son las tasas informadas para clientes:

Banco Provincia: 21% TNA

21% TNA BBVA: 19,5% TNA

19,5% TNA Banco Macro: 19,5% TNA

19,5% TNA Banco Nación: 18,75% TNA

18,75% TNA Banco Credicoop: 18,5% TNA

18,5% TNA ICBC: 18,1% TNA

18,1% TNA Banco Ciudad: 18% TNA

18% TNA Banco Galicia: 17,75% TNA

17,75% TNA Banco Santander: 16,5% TNA

16,5% TNA Banco Patagonia: 16% TNA

La diferencia se traduce rápidamente a pesos. Con una TNA del 21%, por ejemplo, $100.000 colocados durante 30 días generan aproximadamente $1.726,03 de intereses.

Con una TNA del 16%, el rendimiento aproximado para el mismo capital y período es de $1.315,07. La diferencia entre ambas alternativas sería de unos $410,96 por cada $100.000 colocados durante un mes. A medida que aumenta el capital invertido, aumenta la brecha.

Pero, además de mirar la TNA, hay que comprobar cuánto dinero se puede colocar, durante cuántos días, si la tasa corresponde a clientes o no clientes y qué canal de contratación se está utilizando.