Plazo fijo o dólar: cuál sería la mejor inversión durante los próximos 6 meses

El nuevo REM proyecta una ventaja mínima para el dólar frente al plazo fijo durante los próximos seis meses. Qué puede pasar con el UVA.

El dólar, el plazo fijo tradicional y el UVA compiten por el ahorro argentino de cara a los próximos seis meses.

El dilema entre comprar dólares o dejar los pesos en un plazo fijo vuelve a ocupar el centro de las decisiones de los ahorristas. Para los próximos seis meses, las proyecciones del mercado muestran una competencia muy pareja entre las principales alternativas de inversión.

El nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central reúne las estimaciones de 40 consultoras, entidades financieras y centros de investigación . Según ese escenario, el dólar tendría una ventaja muy leve sobre el plazo fijo tradicional entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

Las proyecciones del REM anticipan que el dólar tendría una evolución ascendente durante los próximos meses, aunque sin una diferencia amplia frente a las inversiones en pesos. Para octubre se estima una suba cercana al 2% , mientras que en noviembre el incremento proyectado sería del 2,3% .

En diciembre, el tipo de cambio oficial podría avanzar otro 2,2% , por encima del 1,9% esperado para el plazo fijo tradicional y del 1,7% previsto para el plazo fijo UVA. De esta manera, durante el último trimestre de 2026 el dólar acumularía una suba estimada del 6,4% .

La ventaja cambiaria no se mantendría todos los meses. En enero de 2027, el plazo fijo tradicional aparece con una mejora proyectada del 2% , frente al 1,9% del dólar. En febrero ambos quedarían en torno al 1,7%, mientras que en marzo el dólar volvería a ubicarse ligeramente por encima, con una suba estimada del 1,9%.

Cuánto podría rendir un plazo fijo frente al dólar

El plazo fijo tradicional ofrece una diferencia importante frente al dólar: permite conocer de antemano la tasa de interés y proyectar cuánto dinero se recuperará al vencimiento. El problema es que su rendimiento depende de que las tasas logren superar la inflación y la evolución del tipo de cambio.

Para el período comprendido entre octubre y diciembre, el REM proyecta un rendimiento acumulado del 6% para el plazo fijo tradicional, apenas por debajo del 6,4% esperado para el dólar. El UVA, por su parte, tendría una variación estimada del 5,2%.

Si se extiende la comparación hasta marzo de 2027, el escenario vuelve a mostrar una diferencia muy pequeña: el dólar acumularía una apreciación estimada del 12,3%, contra 11,9% del plazo fijo tradicional y 10,5% del UVA. La brecha entre dólar y plazo fijo sería de apenas 0,4 punto porcentual.

Dólar, plazo fijo o UVA: qué conviene para un ahorrista conservador

Las proyecciones muestran que no existe una diferencia suficientemente amplia como para afirmar que una sola alternativa será claramente ganadora. Además, el resultado final dependerá de cómo evolucionen la inflación, las tasas y el tipo de cambio durante cada mes.

El plazo fijo puede resultar atractivo para quien prioriza previsibilidad y sabe que no necesitará el dinero durante el período pactado. El UVA ofrece una cobertura diferente porque sigue la evolución de la inflación, aunque implica condiciones y plazos de permanencia específicos. El dólar, en cambio, funciona principalmente como cobertura ante una eventual aceleración cambiaria.

Por eso, para un perfil conservador, la estrategia más prudente puede ser diversificar en lugar de elegir un único instrumento. Una combinación de liquidez, inversiones en pesos, cobertura frente a la inflación y una porción dolarizada permite reducir la dependencia de una sola variable económica durante los próximos seis meses.